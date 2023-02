Le auto di Beyonce sono semplicemente straordinarie. La superstar ha una collezione impressionante di auto di lusso e sportive che ama mostrare. Mentre il marito Jay-Z è noto per il suo amore per le auto veloci, Beyonce non è da meno quando si tratta di cultura automobilistica.

È noto che porta le sue auto a fare un giro nella sua città natale, Houston, Texas.

Le auto di Beyonce: modelli da capogiro

Tesla Model S

La Model S, la berlina executive di Tesla, è tutta una questione di stile. Lanciata inizialmente nel 2012, è stata la forza trainante che ha permesso a Tesla di diventare un produttore di auto credibile. Oggi, la Model S si è evoluta offrendo il Long Range Plus e il Plaid.

Gli ultimi modelli sono tutti a trazione integrale (AWD). Il prezzo di partenza di una Model S nel Regno Unito è di circa 80.000 sterline.

1959 Rolls-Royce Silver Cloud II

La Silver Cloud II fu presentata nel 1959 come successore della Silver Cloud originale. Presentava una serie di miglioramenti rispetto alla prima generazione, tra cui un motore più potente e un sistema di sospensioni aggiornato. La vettura era inoltre disponibile con una varietà di stili di carrozzeria diversi, tra cui una berlina a quattro porte e una coupé a due porte.

La Silver Cloud II rimase in produzione fino al 1962, quando fu sostituita dalla Rolls-Royce Phantom V.

Ferrari 458

La Ferrari 458 è un’auto sportiva a motore centrale prodotta dalla casa automobilistica italiana Ferrari.

La vettura è stata presentata ufficialmente al Salone di Francoforte del 2009. Ha sostituito la Ferrari F430 ed è stata messa in vendita per la prima volta nel 2010. La 458 è una delle Ferrari più iconiche mai realizzate.

È stata in produzione dal 2009 al 2015, quando è stata sostituita dalla 488, ma conserva ancora un posto nel cuore di molti appassionati di auto. La 458 Italia era un’edizione speciale limitata con un motore più potente e un’aerodinamica migliorata. Se siete abbastanza fortunati da trovare una di queste auto in vendita, preparatevi a pagare più di 200.000 euro.

Lamborghini Huracan

La Huracan Evo è la bellezza in persona, con il suo motore V10 da 5,2 litri che le consente di andare da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi. È persino riuscita ad aggirare le normative europee in materia di rumore: quando quest’auto va, va davvero, e lo si sente dallo scarico. Inoltre, è dotata di cambio a doppia frizione, si guida magnificamente e ha un aspetto impeccabile, sia all’interno che all’esterno. L’auto perfetta per la regina del pop.

