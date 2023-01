Le auto di Califano: i modelli

Le auto di Califano sono state innumerevoli, dei veri e propri gioiellini che l’uomo ha amato profondamente.

Scopriamo qualche curiosità in merito.

Le auto di Califano: quali modelli ha guidato

Franco Califano ha nutrito un forte amore per il mondo automobilistico, dichiarando di acquistare un nuovo modello subito dopo la loro uscita.

Anche le moto lo hanno conquistato senza troppi problemi, ma nel suo garage era possibile trovare minimo tre auto.

Una Mercedes, una Jaguar decappottabile e una Maserati o una Ferrari erano un must del suo parco auto.

Si tratta quindi di veri e propri gioiellini che Califano custodiva gelosamente. L’ultima auto, tuttavia, è stata una Mini.

La vita di Califano

Franco Califano è stato un cantautore, paroliere e attore. Ha iniziato la sua carriera negli anni ’60 come autore per altri artisti, ma ha raggiunto la fama come cantautore negli anni ’70 e ’80 con brani come Tutti i giorni della mia vita, La mia libertà e Non esiste l’amor.

Califano è stato noto per la sua voce potente e per la sua poetica intensa, che spesso trattava temi di amore e di vita quotidiana.

Ha scritto anche molti testi per altri artisti, tra cui Mina, Ornella Vanoni e Mia Martini.

Oltre alla sua carriera musicale, Califano ha anche recitato in diverse commedie teatrali e film, tra cui Il gatto e Padre Padrone.

Il cantautore è stato anche un personaggio pubblico controverso, spesso al centro di polemiche per la sua vita privata e per le sue dichiarazioni controverse.

Franco Califano è morto nel 2013, ma il suo lavoro continua ad essere amato e apprezzato dai fan di tutte le età.

La sua eredità musicale è considerata una parte importante della cultura italiana.

