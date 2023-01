Avete mai visto le auto di Zhang? Zhang è il presidente dell’Inter, una delle più famose squadre di calcio italiane. Conosciuto come il nuovo Suning, per il suo ruolo come proprietario e presidente della Suning Holding Group, azienda leader in Cina nella vendita al dettaglio di elettronica di consumo, Zhang ha acquisito l’Inter nel 2016 con l’obiettivo di riportare la squadra al successo sportivo e di aumentarne la visibilità a livello globale.

Sotto la sua guida, l’Inter ha vinto la Coppa Italia nel 2018 e la Serie A nel 2020. Ma avete mai visto quali auto guida? Ecco alcune curiosità in merito che vi lasceranno a bocca aperta.

Le auto di Zhang: cosa guida il presidente dell’Inter

Zhang ama particolarmente le auto in generale, soprattutto le sportive. Nel suo garage è presente una Pagani Huarya, ma il suo acquisto più importante è una McLaren Speedtail, una vera e propria bestia dalle prestazioni impressionanti.

Ebbene sì, Zhang si è coccolato acquistando questa creatura a dir poco iconica. Questa splendida meraviglia è lunga oltre cinque metri e ha un peso di circa 1500 kg.

Nel suo corpo troviamo un propulsore Hyper GT da ben 1050 CV, una cifra da capogiro.

La velocità massima che può raggiungere è di 403 km/h, con un passaggio da 0 a 300 km/h che avviene in meno di 13 secondi.

Insomma, che sia scattante e impressionante lo avevamo già capito da un po’! Speriamo che Zhang sfrecci con questo gioiellino su strade appropriate, dato che in città certamente non può dare il meglio di sé (ma può sicuramente far girare chiunque veda questa meraviglia).

