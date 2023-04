Curiosi di scoprire quali siano le auto di Carlos Sainz? Se da un lato ormai conosciamo le monoposto dei piloti di F1, dall’altro lato ci chiediamo quali siano le loro vetture preferite da guidare nella vita quotidiana.

Ebbene, nel garage di Sainz sono presenti alcuni gioiellini molto interessanti.

Carlos Sainz è un pilota spagnolo che gareggia per la Scuderia Ferrari. Suo padre è Carlos Sainz, doppio campione del mondo del rally!

Le auto di Carlos Sainz: la collezione completa

McLaren 720S

Questo bolide ha un motore V8 da 4,0 litri in grado di erogare 710 CV e costa 301.000 dollari.

Il pilota non ha di certo badato a spese; d’altronde il suo patrimonio corrisponde a circa 8 milioni di dollari!

Ferrari Roma

Probabilmente uno dei gioiellini più belli in assoluto, con un V8 biturbo da 3,9 litri in grado di erogare 612 CV.

Il pilota ha sborsato 218.670 dollari per questa meraviglia del Cavallino Rampante.

McLaren 600 LT Spyder

Per chi non lo sapesse, il pilota ha stipulato un contratto con la McLaren nella stagione 2019. Successivamente ha cambiato scuderia, ma è evidente quando Sainz adori questo marchio.

Come non comprenderlo: le McLaren sono delle bestie performanti in grado di soddisfare e divertire chiunque!

In questo caso, il motore V8 biturbo da 3,8 litri eroga 592 CV e costa ben 240.000 dollari.

Ferrari 812 Competizione

L’ultima creatura presente in garage è una Ferrari. Il brutale motore V12 da 6,5 litri eroga 819 CV e costa 601.570 dollari.

Insomma, queste auto sono un sogno ad occhi aperti per noi comuni mortali…

Se siete curiosi di scoprire quali siano le auto degli altri piloti, potrete dare un’occhiata alla nostra rubrica!

