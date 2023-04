Le auto di Esteban Ocon: una collezione dal budget impressionante

La collezione di auto di Esteban Ocon è semplicemente incredibile. Ocon possiede alcune tra le auto più veloci e più stravaganti della sua collezione. Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane (nato il 17 settembre 1996) è un pilota francese che gareggia in Formula Uno per Alpine.

Ha fatto il suo debutto in Formula Uno per la Manor Racing nel Gran Premio del Belgio del 2016. Ha fatto parte del programma di sviluppo piloti della Mercedes prima che Ocon passasse alla Renault. Ocon ha ottenuto la sua prima vittoria in Formula Uno nel Gran Premio d’Ungheria del 2021. Oggi Estaban Ocon ha un patrimonio netto di 5 milioni di dollari.

Le auto di Esteban Ocon

Mercedes AMG GT R

Alimentata da un V8 Biturbo da 4,0 litri, la Mercedes AMG GT R eroga 577 CV. Può scattare da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi e costa oltre 192.000 dollari.

Mercedes Benz C63 Edition1

La Mercedes AMG C63 Edition1 è alimentata da un motore V8 biturbo da 4,0 litri che eroga 503 CV. Costa oltre 165.410 dollari.

Alpine A110S

Dotata di un motore turbo a quattro cilindri da 1,8 litri che eroga 292 CV, costa 100.000 dollari.

LEGGI ANCHE: