Curiosi di conoscere le auto di Cars? Si tratta di un film d’animazione del 2006 diretto da John Lasseter e prodotto dalla Pixar Animation Studios.

La storia segue le avventure di Saetta McQueen, un giovane e ambizioso pilota di macchine da corsa, che si ritrova accidentalmente perso in una piccola città di campagna chiamata Radiator Springs.

Durante il suo soggiorno, Saetta impara l’importanza dell’amicizia e della famiglia mentre si prepara per la gara più importante della sua carriera.

Cars è diventato rapidamente un classico del genere animato e ha dato origine a una serie di sequel e spin-off.

Ma sapevate che molte delle auto viste in questo film corrispondono a dei modelli reali? Ecco quali sono.

Le auto di Cars: i modelli reali del film d’animazione

Saetta McQueen, Corvette

Il protagonista non poteva che corrispondere a una splendida Corvette. Si tratta di un ibrido tra una Corvette C6 e una Corvette C1. Tra l’altro, pare che la casa automobilistica abbia realizzato una vettura in dimensioni reali di Saetta McQueen!

Sally Carrera, Porsche 911

Sally è un altro personaggio iconico di Cars ed è la fidanzata di McQueen! La sua auto corrisponde a una Porsche 911 Carrera del 2002.

Cruz Ramirez, CRS Sports Coupe

Cruz ha il compito di rimettere in forma McQueen per prepararlo alla gara. Anche in questo caso di tratta di un ibrido tra una Toyota 86/Scion Fr-S e una Honda Civic Del Sol.

Mack, Mack Super-Liner

Con una certa coerenza, Mack è rappresentato dal Mack Super-Liner del 1985.

Jackson Storm, Cadillac Cien

Si tratta del rivale di McQueen ed è rappresentato da una Cadillac Cien del 2002.

