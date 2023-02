Avete mai visto l'auto di Mario Draghi? Ecco alcune curiosità in merito.

Le auto di Mario Draghi sono state diverse, ma negli ultimi tempi si è parlato di un modello specifico. Curiosi di saperne di più? Ecco quale auto possiede l’ex premier.

Le auto di Draghi: cosa guida l’ex premier

Mario Draghi è particolarmente affezionato alla Passat.

In passato ha guidato una versione con carrozzeria Sedan, ma attualmente possiede una Alltrack.

Questo modello è limitato al diesel, ma non sappiamo quale con precisione. In commercio è possibile trovare tre versioni:

3.0 TDI da 150 CV con cambio manuale a sei marce

190 CV con cambio manuale a sei marce

240 CV biturbo con cambio a sette marce

Il suo aspetto è piuttosto elegante, con una sensazione di comfort e un abitacolo piacevole.

Ad ogni modo, l’ex premier è stato visto a bordo di quest’auto già prima che si candidasse.

Si ipotizza che la vettura gli sia stata fornita come auto di sicurezza dalla BCE. Ebbene, è decisamente un bel gioiellino!

La carriera dell’ex premier

Mario Draghi è un economista italiano ed ex premier. È noto soprattutto per il suo ruolo di governatore della Banca centrale europea dal 2011 al 2019. In questo periodo ha infatti guidato la politica monetaria dell’area dell’euro.

Prima di questo incarico, ha lavorato come vice presidente e membro del comitato esecutivo del Banco centrale europeo e come governatore della Banca d’Italia.

Come governatore della BCE, Draghi è stato un leader di spicco nella lotta contro la crisi, lanciando una serie di misure audaci per sostenere la crescita economica e mantenere l’integrità dell’euro.

Ha anche fatto una dichiarazione famosa, in cui ha promesso di “fare tutto il necessario” per proteggere l’euro.

