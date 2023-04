Le auto di Yuki Tsunoda: due modelli da sogno

Le auto di Yuki Tsunoda non sono molte, anzi, pare che il suo garage abbia posto per due gioiellini. Non aspettatevi quindi una collezione impressionante come quella degli altri piloti di F1.

Yuki Tsunoda, classe 2000, fa parte della Scuderia AlphaTauri e il suo patrimonio è di circa un milione di dollari.

La sua collezione comprende due modelli dello stesso marchio, ma siamo sicuri che non sarete particolarmente sorpresi!

Le auto di Yuki Tsunoda

Honda NSX

Questo gioiellino è un mix di eleganza e agilità. Presenta: freni con dischi carboceramici (fanno parte di un extra).

Il motore è un V6 a doppia iniezione in grado di erogare 581 CV. Sono presenti tre motori elettrici e uno termico, e fungono da generatori per mantenere lo stato di carica della batteria.

Il cambio è un 9DCT a doppia frizione raffinato. La velocità massima raggiunge i 308 km/h, mentre lo scatto da 0 a 100 avviene in soli tre secondi.

Insomma, è una bestia performante in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.

Honda Civic Type R

La nuova Civic Type R è alimentata dallo stesso quattro cilindri turbo da 2,0 litri della precedente generazione, ma un turbocompressore riprogettato con un sistema di scarico più efficiente ha aumentato la potenza a 315 cavalli a 6500 giri/min.

La Civic Type R beneficia anche di ulteriori miglioramenti, come un radiatore più grande e un migliore raffreddamento dei freni. Sebbene la nuova Civic Type R abbia un design interno più minimalista rispetto al suo predecessore, non manca di spunti visivi di grande impatto.

Questi ultimi includono accenti rossi, finiture in finta fibra di carbonio e una serie familiare di sedili anteriori super comodi e sostenuti.

