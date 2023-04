Le splendide auto di Alexander Albon: quali sono

La collezione di auto di Alexander Albon comprende una delle vetture più sorprendenti ed emozionanti del settore.

Alexander Albon Ansusinha (nato il 23 marzo 1996) è un pilota di Formula Uno thailandese-britannico della Williams. Ha debuttato in Formula Uno nel 2019 con la Toro Rosso. In precedenza Alex ha corso in Formula Uno per la Scuderia Toro Rosso e la Red Bull Racing e nel DTM per AF Corse.

Ha ottenuto il suo primo podio come primo pilota tailandese al Gran Premio di Toscana 2020. Albon è stato retrocesso al ruolo di collaudatore e pilota di riserva con la Red Bull per il 2021. Albon è tornato in Formula Uno con la Williams per il 2022. Oggi Alex Albon ha un patrimonio netto di 1 milione di dollari.

Le splendide auto di Alexander Albon

Aston Martin DB11

La Aston Martin DB11 è alimentata da un motore V12 biturbo da 5,2 litri che eroga 630 CV. Costa 245.900 dollari.

Aston Martin Vantage F1

Alimentata da un motore V8 da 4,0 litri, la Aston Martin Vantage eroga una potenza di 538 CV e costa oltre 162.000 dollari.

Honda Civic Type R

È alimentata da un motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri che eroga 306 CV. Costa 40.000 dollari.

