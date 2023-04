Le auto di Nico Hulkenberg: quali sono

Il suo garage è avvolto nel mistero, ma il pilota ha potuto provare una delle auto più attese in assoluto.

Curiosi di scoprire quali siano le auto di Nico Hulkenberg? Ebbene, non ci sono molte informazioni in merito, ma sappiamo che il pilota ha avuto modo di provare un’auto incredibilmente iconica, nonché una delle più attese in assoluto.

I modelli guidati quotidianamente sono ignoti, almeno per ora, ma questo gioiellino basta e avanza per sorprenderci. Scopriamo alcune curiosità in merito.

Le auto di Nico Hulkenberg

Come detto prima, il garage privato del pilota nasconde i suoi misteri. Non sono state svelate informazioni in merito, ad eccezione di un veicolo impressionante su cui Hulkenberg ha avuto la fortuna di salire a bordo.

Di cosa stiamo parlando? Di una Valkyrie AMR Pro, una bestia in grado di far venire la pelle d’oca a qualsiasi appassionato.

Il concept è stato rivelato per la prima volta nel 2018 al Salone di Ginevra. Già da allora prometteva una sorta di risoluzione.

Il suo motore è un V12 aspirato naturalmente da 6,5 litri. Non è più presente il powertrain ibrido, in modo da agevolare il peso del veicolo.

Caratteristiche della Valkyrie AMR Pro

L’hypercar è stata sviluppata con Red Bull Racing e ha una potenza totale di 1160bhp.

Molto interessante anche il Track Pack, in quanto fornisce l’8% in più di velocità per i più esigenti.

Oltretutto, è presente anche un nuovo set di pannelli della carrozzeria, freni in titanio superleggeri e una riduzione di 50 mm dell’altezza.

Motore : 6.5 litri V12

: 6.5 litri V12 Potenza massima in uscita : 1000bhp @ 10,500rpm

: 1000bhp @ 10,500rpm Uscita di coppia di picco : 546lb ft @ 7000rpm

: 546lb ft @ 7000rpm Redline : 11,100rpm

: 11,100rpm Peso del motore : 206kg

: 206kg Potenza specifica in uscita : 154bhp per litro – senza turbo!

: 154bhp per litro – senza turbo! Prestazioni : Sub 3.0sec 0-62mph, 200mph+ velocità massima

: Sub 3.0sec 0-62mph, 200mph+ velocità massima Trasmissione : Sequenziale a sette velocità, trazione posteriore

: Sequenziale a sette velocità, trazione posteriore Prezzo : 2,5 milioni di sterline (circa, senza opzioni)

: 2,5 milioni di sterline (circa, senza opzioni) Peso: 1050-1100kg

