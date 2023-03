Le auto di Fast and Furious 9 sono innumerevoli. In questo articolo troverete una serie di modelli principali e meravigliosi.

Le auto di Fast and Furious 9: i modelli più interessanti

Dodge Charger

Dominic Toretto (Vin Diesel) è noto per la sua affinità con le Mopar e nel corso della serie lo abbiamo visto guidare molte Dodge Charger. McCarthy dice che con ogni iterazione delle fruste di Dom, devono fare qualcosa che non hanno mai fatto, proprio come i film stessi sono aumentati nel corso degli anni.

Speedkore, un’officina di auto personalizzate con sede nel Wisconsin, ha contribuito alla costruzione di questa Charger del 1968 con motore centrale Hellcat sovralimentato da 6,2 litri V-8, costata oltre 1 milione di dollari.

Dodge Charger SRT Hellcat

McCarthy la chiama Demon Charger. Il suo team ha trapiantato un gruppo propulsore della Challenger SRT Hellcat in una Charger SRT Hellcat del 2016, che include anche il cambio manuale a sei rapporti della Chally, mai offerto sulla Charger.

Toyota Supra

“La Toyota Supra fa parte del franchise”, afferma McCarthy. In Fast 9, Han Lue (Sung Kang) ritorna e guida la Supra A90, che ha una combinazione di colori che ricorda la Mazda RX-7 che guida nel terzo film, Fast and Furious: Tokyo Drift.

Ford Mustang

Il fratello di Dom, Jakob Toretto (John Cena), viene introdotto in Fast 9 e Justin Lin, il regista del franchise, ha voluto che guidasse una Ford Mustang GT dotata di alcune modifiche alla carrozzeria in fibra di carbonio.

Non vorremmo rovinare il realismo, ma McCarthy ci ha detto che durante una scena di inseguimento in discesa, le auto sono carrozzerie Mustang con sotto dei Polaris RZR 1000.

Dodge Charger Tantrum del 1970

Speedkore ha contribuito alla produzione di alcune auto per il franchise di Fast and Furious, tra cui la Charger a motore centrale e la Plymouth Barracuda di Furious 7. La Charger Tantrum ha una carrozzeria che si adatta a quella della Dodge Charger del 1970.

La Charger Tantrum ha la carrozzeria completata in fibra di carbonio e ruote HRE, mentre sotto il cofano c’è un motore Mercury Racing V-8 QC4v da 9,0 litri biturbo che eroga 1650 cavalli.

1970 Dodge Charger R/T

È ovvio che uno dei G.O.A.T. del franchise di Fast & Furious doveva essere presente nel film per la quinta volta, ed è persino possibile acquistare la Charger originale di Dom come kit Lego.

Tuttavia, con il prossimo film della serie, McCarthy vuole rendere la Charger di Dom ancora migliore. “C’erano alcune cose di quell’auto che mi hanno sempre infastidito e che la mia prossima variante dovrà risolvere”, ha dichiarato.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk

La Jeep Grand Cherokee Trackhawk è un’altra vettura con motore Hellcat che compare in Fast 9.

