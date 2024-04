Federico Chiesa è uno dei calciatori italiani di maggior successo, attualmente giocatore della Juventus ed in passato alla Fiorentina, ha dimostrato nel corso della sua carriera di avere doti tecniche fuori dal comune che ha dimostrato sia in nazionale che nei club. In questo articolo vediamo come è composto il suo garage.

Le auto di Federico Chiesa

Federico Chiesa è molto riservato relativamente ai suoi acquisti a quattro ruote, infatti al momento si sa che è in possesso di una BMW X5 ovvero il suv prodotto dalla casa dell’elica da metà anni ’90 e ancora oggi molto apprezzato.

Non è chiaro per che versione abbia optato il calciatore ma indubbiamente l’avrà dotata della trazione integrale xDrive che la rende perfetta per ciascuna condizione climatica anche se dà il meglio su terreni scivolosi o sconnessi.

E’ un suv ed infatti non disdegna il fuoristrada dove si destreggia agevolmente, in città potrebbe essere scomodo da parcheggiare vista la notevole mole. Nel caso di Chiesa i tragitti sono da casa al centro di Vinovo di conseguenza non ha problemi di questo tipo.

Ferrari SF90 stradale come hypercar

La seconda auto del calciatore italiano è una Ferrari SF90 stradale, la hypercar ibrida di Ferrari con un motore V8 da 780 cavalli unito a 3 unità elettriche che insieme danno 220 cavalli.

Il totale è quindi di 1000 cavalli, un territorio destinato a poche auto al mondo, la rossa ha voluto mostrare al mondo di poterci arrivare e di farlo con il classico stile che contraddistingue le vetture italiane.

L’esemplare di Chiesa ha un valore di 427.000 euro e crediamo che quando si aggiri per le vie di Torino è facilmente visibile considerata la sua rarità. Si tratta infatti di una rossa da collezione, davvero esclusiva.