L’auto è un mezzo composto da molte parti che lavorano insieme per permettergli di muoversi facendo spostare il guidatore da un punto all’altro dell’automobile. In questo articolo vediamo quali sono le parti più sconosciute agli automobilisti.

LEGGI ANCHE: Spia ABS accesa, cause e cosa fare

Quali sono le parti dell’auto più sconosciute ai conducenti?

Il primo elemento che molti non conoscono è il grembiule si tratta di una copertura di gomma che viene applicata ad elementi come i giunti omocinetici o all’albero di trasmissione, così da non far fuoriuscire l’olio o allo stesso tempo far penetrare sporcizia ed altri elemento che potrebbero danneggiarlo.

Un altro è il flussometro ovvero colui che misura l’aria in rapporto alla benzina immessa nel motore e permette di avere sempre la miscela ottimale. Se questo elemento si guasta l’auto potrebbe sobbalzare ed avere perdite di potenza, oltre ad avere un consumo anormale di carburante, con conseguenti problemi a livello di inquinamento.

LEGGI ANCHE: Rowan Atkinson – la collezione d’auto di Mr.Bean

Altre parti del motore non comuni per molti

La valvola di avviamento a freddo che è fondamentale su tutti i motori ma in particolare su quelli diesel dato che iniziano a muoversi con una compressione. Il suo compito è di scaldare la camera di combustione sino ad una temperatura di 700 gradi permettendo così l’avviamento. Se si guasta la macchina può avere problemi ad accendersi e se trascurata può dar vita a problemi ben più gravi.

La centralina dell’ESP non viene associata all’automobile, è una componente presente sulle auto di nuova generazione ma molte persone non sanno che viene controllato tramite una centralina deputata solo a questo elemento.

I preriscaldatori del diesel ovvero sono delle candelette che permettono l’accensione del motore in condizioni di temperature basse. Il compito è di raggiungere in pochi minuti temperature superiori agli 800 gradi Celsius.

Altri due elementi sono il cavo del cambio ed il motore del faro. Il primo è quell’elemento che permette di gestire la leva e di passare tra un rapporto ed un altro. Il secondo invece è un elemento elettronico che permette di regolare l’altezza e la direzione dei fari.