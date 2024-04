Marcus Thuram è uno dei calciatori più importanti dell’Inter di Simone Inzaghi, il calciatore francese in Italia ha trovato il modo di esprimere tutto il suo talento facendo ricredere molti sulle proprie capacità di attaccante. In questo articolo vediamo come è composto il suo garage.

Marcus Thuram, quale auto guida?

La prima auto nel garage del calciatore è una Mercedes G63 AMG ovvero la versione più sportiva del fuoristrada tedesco che dal 1979 continua ad essere apprezzato dalle persone per la sua duttilità. La potenza di questo modello è di 477 cavalli, la coppia è di 850 Nm un valore che permette a questo veicolo di superare qualunque ostacolo.

La seconda auto è un’altra Mercedes ma in questo caso è il fuoristrada GLC63 vale a dire la versione più sportiva basata sullo stile della classe C ma dotata di sospensioni rialzate date dalla sigla GL davanti al modello. I cavalli in questo caso sono 469 con 479 Nm di coppia massima che gli permette di scattare da 0 a 100 in soli 4,3 secondi.

Per comodità un Van VW

L’ultima auto di Thuram è un Volkswagen Multivan vale a dire il pulmino che la casa tedesca commercializza per persone che vogliono un veicolo dalle dimensioni generose in grado di garantire il massimo della riservatezza.

Il motore di questo veicolo è un 4 cilindri diesel da 2.4 centimetri cubi abbinato ad un cambio manuale. Non il massimo in termini di prestazione ma quanto basta per sgusciare nel traffico di una città come Milano senza farsi notare.

Chissà che non voglia ampliare il proprio parco auto con mezzi più sportivi concedendosi comunque veicoli spaziosi e prestazionali. In fondo la velocità sul campo l’ha sempre mostrata, magari lo vuole fare anche su strada.