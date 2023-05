Le auto di Belen Rodriguez sono state diverse. Nel suo garage abbiamo potuto trovare modelli molto particolari, ma il suo ultimo acquisto è decisamente da capogiro!

Si tratta di un modello amato da molti italiani, dato che è un tripudio di lusso e performance. Ecco alcune curiosità in merito.

Le auto di Belen Rodriguez: cosa guida la showgirl

La donna ha guidato una Jeep e una straordinaria Maserati. Il suo ultimo acquisto è invece un’Audi Q7, un gioiellino dalle caratteristiche molto interessanti.

La notizia è stata comunicata proprio dalla showgirl attraverso il suo account Instagram. Proprio sui social ha spesso condiviso foto e video che la mostrano alla guida dell’auto.

Ma quali sono le sue caratteristiche nel dettaglio?

Audi Q7

L’auto è rigorosamente bianca e ha un passo di 3 metri, lunghezza di 5, altezza di 1,74 e 1,90 di larghezza.

L’illuminazione diventa una vera e propria novità, grazie ai matrix led HD.

Il paraurti ha due “finti” scarichi che danno un aspetto ancora più aggressivo e sportivo all’auto.

I motori sono dei V6 con una potenza che parte da 340 CV.

Interni

All’interno, lusso ed eleganza si sposano formando un connubio perfetto.

Il sistema MMA e il touch response sono due novità indiscusse, insieme alla navigazione con Google Earth.

I materiali sono di ottima qualità ed è possibile trovare anche alette parasole e braccioli per i sedili posteriori, in grado di essere reclinati per dare maggiore comfort.

Ma quanto costa questo gioiellino? Il prezzo base parte da 75.500 euro esclusi i vari optional. La versione Sport parte da 85.300 euro, mentre il modello 3.0 45 TDI quattro tip-tronic Sport parte da 81.500 euro.

