Le auto di Fiorello non sono molte, eppure riescono a farsi notare senza alcuna difficoltà. Scopriamo quali sono nel dettaglio.

Le auto di Fiorello: i modelli

Audi A1

Un’auto che non ha bisogno di troppe presentazioni. Il suo design incredibilmente lussuoso e le sue prestazioni fanno di quest’auto una delle più desiderate in assoluto.

Non si tratta di una supercar, quindi è un modello quasi “normale” per noi comuni mortali. Tuttavia, quest’auto è in grado di regalare innumerevoli emozioni.

Il suo prezzo si aggira intorno ai 25.000 euro e la sua velocità massima raggiunge i 200 km/h.

Il colore di questo modello è prettamente opaco, dandole un aspetto ancora più lussuoso e unico.

Lamborghini Urus

Non sappiamo con certezza se quest’auto sia effettivamente sua, ma diverso tempo fa è stato pizzicato a bordo di questo bolide insieme alla famiglia.

Una cosa è certa: questo modello è semplicemente impressionante. Si tratta di una bestia con un motore V8 da 3.0 litri in grado di erogare 650 CV con 850 Nm. La velocità di punta corrisponde a 300 km/h.

Chi è Fiorello

Rosario Fiorello è un noto comico, attore e conduttore televisivo. Classe 1960, l’uomo ha iniziato la sua carriera come DJ radiofonico, ma nel corso degli anni ha avuto un successo straordinario.

I suoi spettacoli sono a dir poco iconici e hanno saputo intrattenere e divertire gli spettatori per innumerevoli ore.

Il suo carisma e la sua personalità gli permettono di essere ancora amato a distanza di molti anni. Attualmente possiamo vederlo al lavoro su Viva Rai2 nella fascia mattutina.

Insomma, è una vera e propria icona del panorama italiano!

