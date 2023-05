Curiosi di scoprire quali siano le auto di Alberto Tomba? Ecco alcune curiosità in merito.

Le auto di Alberto Tomba: cosa guida la leggenda dello sci

Fiat Panda

Alberto Tomba ha avuto per diverso tempo una Fiat Panda che, purtroppo, è stata rubata.

Per fortuna l’auto è stata poi ritrovata dopo diverso tempo, sebbene fosse stata utilizzata per compiere diversi furti.

Lamborghini Urus

Non si tratta esattamente di un’auto posseduta da Alberto Tomba, ma è stata protagonista di una sfida ad alta velocità su una discesa innevata.

Masters of Performance è la serie di video in cui Alberto Tomba sfida questo SUV incredibilmente performante. Che sia riuscito a conquistarlo? Non avremmo molti dubbi.

Si tratta di una bestia con un motore V8 da 3.0 litri in grado di erogare 650 CV con 850 Nm. La velocità di punta corrisponde a 300 km/h.

Chi ha vinto? Potrete scoprirlo dando un’occhiata al video pubblicato sul canale YouTube.

Chi è Alberto Tomba

Alberto Tomba è una leggenda dello sci ed è tra le icone maggiormente amate dello sci alpino. Classe 1966, Alberto è nato a San Lazzaro di Savena e ha conquistato il cuore di milioni di appassionati dello sport.

Le sue abilità sono semplicemente impressionanti e ha dominato le varie competizioni di slalom gigante e slalom speciale. Tomba ha anche conquistato molte vittorie, con ben tre medaglie d’oro olimpiche e due titoli mondiali.

Inoltre, anche la sua personalità ha saputo conquistare milioni di appassionati. Alberto Tomba ha una personalità carismatica e, sebbene si sia ritirato dalle competizioni nel 1998, continua a far parlare di sé. Insomma, è un’icona senza tempo che ha ispirato intere generazioni.

