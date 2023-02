Le auto di Jeremy Clarkson sono innumerevoli e straordinarie. In questa lista è sicuramente presente almeno una delle vostre auto da sogno!

Le auto di Jeremy Clarkson: modelli e caratteristiche

Ferrari F355

Clarkson provò questo gioiellino a Top Gear e se ne innamorò perdutamente.

Sebbene ne volesse una verde, l’iconico rosso riuscì ugualmente a conquistarlo.

Porsche 911

Guidò quest’auto per una raccolta fondi di Help for Heroes. La acquistò nel 2013 ma, come alcuni di voi sapranno, in realtà questa Porsche è stata oggetto di critiche.

Clarkson la reputava infatti “sprecata” per le sue doti…

Volvo XC90

Questa creatura targata Volvo rientra tra le auto preferite di Clarkson. Questo perché è assolutamente straordinaria: è comoda, lussuosa, performante e ricca di caratteristiche uniche.

Toyota GR Yaris

Clarkson ne ha sempre parlato con entusiasmo ed è stata nominata auto dell’anno. Si tratta di un’altra creatura incredibilmente performante e sfrecciante.

Mercedes 600 Grosser

Quest’auto è decisamente particolare e unica nel suo genere, con il suo tocco vecchio stile davvero incredibile.

A quanto pare, è tra le auto preferite da Clarkson in quanto l’auto utilizza un sistema idraulico e non motori elettrici.

Lamborghini Gallardo Spyder

Questa bestia non poteva mancare all’interno del garage di Clarkson. Lui, che ama follemente la potenza e la velocità, si è lasciato ammaliare da questa Lamborghini e ne ha acquistata una dopo averla provata a Top Gear.

Tuttavia, è stata venduta nel 2017…

Volkswagen Golf GTI

Un altro gioiellino che ha fatto la storia del mondo automobilistico. Sebbene questa GTI non fosse coinvolta nel famoso scandalo Diesel Gate, Clarkson si trovò a guidarla proprio in quel periodo.

Tuttavia, affermò di amarla nonostante i vari scandali.

