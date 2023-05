Curiosi di scoprire le auto di Marilyn Monroe? La donna è stata una delle attrici più famose degli anni Cinquanta e Sessanta. Ha recitato in film classici di Hollywood con personaggi da bomba bionda che hanno seguito il suo enorme successo al botteghino.

La Monroe è tuttora considerata una delle pin-up originali e un’icona di stile. La sua vita era all’insegna dello scintillio e del glamour, inoltre amava le auto.

Le auto di Marilyn Monroe: ecco cosa guidava

Ford Thunderbird del 1956

Quando la carriera di attrice di Marilyn Monroe iniziò, si comprò un’auto per festeggiare. Si trattava di una Ford Thunderbird del 1956, che possedeva poco dopo aver recitato in “The Seven Year Itch”. La prima generazione di Roadster era una delle auto più belle in circolazione ed era alimentata da un motore da 5,1 litri che le consentiva di andare da 0 a 100 km/h in 10,2 secondi.

1954 Cadillac Serie 62 Convertibile

Marilyn Monroe è stata un’innovatrice e la prima celebrità a sponsorizzare un profumo, Chanel No.5, negli anni Cinquanta. La cosa sorprendente è che la Monroe lo fece gratuitamente. Pur non avendo incassato nulla, le fu regalata una Cadillac Series 62 Convertible del 1954.

1953 Cadillac Serie 62 Eldorado Convertibile

Quando Marilyn Monroe incontrò l’iconica star del baseball Joe Dimaggio e si sposò nel 1954, DiMaggio regalò alla Monroe una Cadillac Series 62 Eldorado convertibile del 1953. Purtroppo la coppia non durò a lungo e solo un anno dopo il matrimonio divorziò.

