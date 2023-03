Curiosi di sapere quali siano le auto di Mark Zuckerberg? Zuckerberg è diventato il più giovane miliardario autoprodotto del mondo all’età di 23 anni, grazie al suo ruolo di fondatore di Facebook.

Mark è noto per le sue imprese filantropiche, tra cui la Chan Zuckerberg Initiative, fondata da lui e dalla sua compagna Priscilla Chan, con un po’ di voglia di lusso, e conduce una vita con scelte semplicistiche insieme ai figli Maxima Chan Zuckerberg e August Chan Zuckerberg.

La prima auto che Mark Zuckerberg ha acquistato è stata una Subaru Forester. La Subaru Forester è stata scelta come prima auto da molti altri personaggi famosi, tra cui David Beckham.

Le auto di Mark Zuckerberg: tutti i modelli

Honda Fit

La prima auto di questo elenco è la Honda Fit. È l’auto che Mark usa di più, visto che di solito la usa per girare nel suo quartiere di Palo Alto. Il prezzo di partenza della Honda Fit è di 15.100 dollari.

Acura TSX

La prossima auto di questo elenco è l’Acura TSX del 2011, che offre una certa varietà al garage di Zuckerberg. L’amministratore delegato di Meta possiede da tempo una versione nera di questa vettura di medie dimensioni e lo si vede spesso in giro per Palo Alto con la moglie. Il prezzo di partenza dell’Acura TSX è di 29.610 dollari.

Volkswagen Golf MK6 GTI

La prossima auto di questo elenco è la Volkswagen Golf MK6 GTI. Una delle utilitarie più resistenti e confortevoli in circolazione, la Golf ha un seguito di culto tra gli amanti delle auto. Non sorprende quindi che sia una delle auto personali di Mark Zuckerberg.

E secondo una fonte di qualche anno fa, si dà il caso che Mark abbia la sua Golf con il cambio manuale. Il prezzo di partenza della Golf MK6 GTI è di 29.610 dollari.

Infiniti G25

L’ultima auto normale posseduta da Mark Zuckerberg è la Infiniti G25 del 2012. In tutti i sensi, la berlina Infiniti G è un’auto superba. Il suo punto di forza è che offre livelli eccezionali di lusso e comfort. Ma non ha ancora senso che un miliardario vada in giro per la città con quest’auto. Il prezzo di partenza della Infiniti G25 è di 33.100 dollari.

Pagani Huayra

L’ultima auto di questo elenco è la Pagani Huayra e si può dire che è la più strana nella collezione di auto di Mark Zuckerberg. La Huayra è una supercar italiana super esclusiva che è costata a Zuckerberg 1,4 milioni di dollari quando l’ha acquistata nel 2019.

