Le auto di Meryl Streep sono poche ma straordinarie. Meryl Streep, nata il 22 giugno 1949, è un’attrice americana. Spesso descritta come “la migliore attrice della sua generazione”, la Streep è particolarmente nota per la sua versatilità e adattabilità degli accenti.

Nel corso della sua carriera, durata oltre cinque decenni, ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il record di 21 nomination agli Oscar, vincendone tre, e il record di 32 nomination ai Golden Globe, vincendone otto. Nel 2020 ha doppiato un ruolo nel cortometraggio animato di Apple TV+ Here We Are Notes for Living on Planet Earth.

La Streep ha avuto ruoli da protagonista in due film, entrambi distribuiti dai servizi di streaming. Attualmente Meryl Streep è single e non sta frequentando nessuno. Il suo patrimonio netto stimato è di 160 milioni di dollari, con uno stipendio annuale di 16 milioni di dollari. La sua collezione di auto è piccola rispetto al suo patrimonio netto.

Le auto di Meryl Streep: due gioiellini costosi

Mercedes-Benz Classe S

Meryl Streep ha anche un’elegante Mercedes-Benz Classe S nella sua splendida collezione di auto. La Classe S presenta un design esterno elegante e splendido, offre un lusso pazzesco e garantisce un’esperienza di guida confortevole. La berlina è dotata di un potente motore V8 da 496 CV e offre una guida senza sforzo.

Grazie al suo design bello ed elegante e al potente motore, la Classe S offre prestazioni da ammiraglia con una grande raffinatezza. La berlina offre un’ottima guida grazie alle sue prestazioni raffinate che si traducono in una guida fluida e setosa.

BMW X7

La X7 è uno dei migliori SUV di lusso del suo segmento e questa bestia sciccosa è alimentata da un V6 biturbo da 3,0 litri. Il motore eroga oltre 400 cavalli. La X7 è dotata di un cambio in cristallo, di un abitacolo molto spazioso, di sedili reclinabili, di un ampio tetto apribile panoramico, di uno schermo da 11″, di un portellone posteriore automatico e di diverse modalità di guida. Il costo dell’auto è di circa 75.000 dollari.

