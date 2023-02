Le auto di Pique: dalla Aston Martin alla famosa Twingo

Le auto di Pique, famoso calciatore spagnolo su cui sono puntati tutti i riflettori, sono diverse e straordinarie. L’uomo nutre una profonda passione per il mondo automobilistico, in particolare per le auto lussuose e performanti.

Se da un lato potrete aspettarvi diversi modelli da capogiro, preparatevi anche ad alcune sorprese! Ecco tutte le auto di Pique.

Le auto di Pique

Porsche 911 Turbo S

Questa bestia performante non ha bisogno di troppe spiegazioni. Per parlare delle prestazioni di questa auto è bene iniziare dal motore che è un 6 cilindri biturbo capace di sviluppare una potenza di 650 cavalli.

Lo scatto da 0 a 100 avviene in soli 2,7 secondi e da fermo arriva a 200 km/h in meno di 10 secondi. La sua velocità massima è di 330 km/h.

Aston Martin DB9

Questo gioiellino è stato personalizzato appositamente per lui, per una spesa complessiva di 150.000 euro (all’incirca). Il suo colore è rigorosamente nero ed è un evergreen impossibile da non apprezzare.

Audi RS 6 Acant Performance

Si tratta di una Daytona Gray, ma non è l’unica creatura Audi presente nel suo garage. A farle compagnia ci sono le sorelle Audi S8 e l’Audi Q7, tutte con dei prezzi da capogiro.

Renault Twingo

Poco dopo la celebre canzone pubblicata da Shakira, contenente una serie di frecciatine rivolte al suo ex compagno, il calciatore si è presentato all’allenamento a bordo di una Twingo!

Ebbene, per chi non lo sapesse, nel brano Bzrp Music Sessions, Vol.

53 Shakira canta: “Hai scambiato una Ferrari per una Twingo”. In questa frase si riferisce chiaramente alla “nuova” fiamma di Piqué, quindi è chiaro che i due si stiano punzecchiando a vicenda.

