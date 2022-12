Le auto di William d’Inghilterra sono semplicemente straordinarie, ma alcune sono sorprendentemente… normali! Se negli ultimi tempi il futuro re ha avuto modo di guidare dei veri e propri gioiellini presenti nella lista dei desideri di tutti noi, all’inizio ha guidato auto decisamente comuni.

Scopriamole tutte nel dettaglio! Alcune sono guidate anche da sua moglie Kate Middleton.

Le auto di William d’Inghilterra: cosa guida il futuro re

Ford Focus

Ebbene sì, la sua primissima auto è stata una Focus Mk1 in cui è stato immortalato nel 1999 mentre prendeva lezioni di guida. Da lì sarebbe iniziata la sua passione per il mondo automobilistico, rivelandosi particolarmente brillante all’esame di guida (superato a 17 anni).

Volkswagen Golf Mk3

Pare che Re Carlo gli avesse regalato quest’auto in occasione del suo diciassettesimo compleanno.

Tuttavia, fu proprio a bordo di questa vettura che guidò un po’ troppo velocemente su un terreno di proprietà…

Volkswagen Golf Mk4

Questa Golf apparteneva a Kate Middleton, un piccolo gioiellino a benzina da 1,4 litri.

Land Rover Serie III

Si inizia a fare sul serio! Diverse Land Rover sono state “trasmesse” di generazione in generazione, e pare che una di queste fosse stata del Principe Filippo.

Triumph Daytona 600

William d’Inghilterra non ha guidato solo auto, anzi! In diversi scatti è stato immortalato in sella alla sua Triumph Daytona 600 dal colore rosso sgargiante. Si tratta di una creatura da 15.000 giri/min e una velocità massima di oltre 241 km/h.

Si tratta però di una passione a cui ha dovuto “rinunciare” dopo essere diventato papà.

Audi RS e-tron GT e Audi A7

Questa nuova auto elettrica è stata vista in occasione della cerimonia di premiazione dell’Earthshot Prize. Tuttavia, William ha guidato anche una sobria ma raffinata A7.

Land Rover Discovery

Si torna alle “origini”, con un SUV estremamente confortevole e capace di andare ovunque. Semplicemente perfetto per la famiglia.

Aston Martin DB6

Quest’auto non appartiene realmente a William e Kate, ma è un dono da parte della Regina all’attuale Re Carlo in occasione del suo ventunesimo compleanno!

LEGGI ANCHE: