Le incredibili conversioni elettriche di Jason Momoa: Land Rover e Harley-Davidson

Jason Momoa ha collaborato con Electrogenic per convertire le sue Land Rover e Harley-Davidson in veicoli elettrici e ibridi, combinando tecnologia moderna con il fascino dei classici.

Jason Momoa, noto attore di Game of Thrones e Aquamanha intrapreso un viaggio innovativo nel mondo dei veicoli elettrici. In collaborazione con Electrogenicha trasformato le sue Land Rover e Harley-Davidson d’epoca in veicoli elettrici e ibridi, unendo tecnologia moderna e il fascino dei classici.

Questa avventura è stata documentata nella seconda stagione della sua serie HBO Max On The Roamdove Momoa esplora le possibilità di una vita più sostenibile senza rinunciare al suo stile di vita avventuroso.

Le Harley-Davidson ibride degli anni ’20

Tra le conversioni più sorprendenti ci sono due Harley-Davidson Model JD degli anni ’20, trasformate in ibride plug-in. Momoa può scegliere tra 15 hp di potenza elettrica, 20 hp del motore a benzina originale, o una combinazione di entrambi. Le moto sono dotate di un motore elettrico da 190 lb-ft di coppia, che elimina la necessità del tradizionale avviamento a pedale.

Un terzo modello, una Harley-Davidson Model FD del 1921, è stato convertito completamente a elettrico, con un pacco batterie da 2.7 kWh nascosto in bauletti d’epoca. Tutte e tre le moto offrono un’autonomia di oltre 50 miglia in modalità elettrica e sono dotate di freni moderni per migliorare la sicurezza.

Le Land Rover elettriche

Non solo le moto: Momoa ha anche convertito due Land Rover d’epoca. Una Series I del 1949 e una Series IIA 109 Dormobile del 1961 sono state trasformate in veicoli completamente elettrici. La Series I è dotata di un pacco batterie da 48 kWh e un motore da 201 hpmentre la Dormobile ha un pacco batterie da 62 kWh e un motore da 161 hp. Entrambe offrono un’autonomia di circa 150 miglia e supportano la ricarica rapida CCS.

La Dormobile è stata ulteriormente migliorata con una piastra a induzione al posto del fornello a gas originale, rendendola una vera e propria camper elettrica.

L’avventura off-grid

Per completare il suo stile di vita avventuroso, Momoa ha equipaggiato il suo trailer Schutt Industries XVENTURE XV-2 con un pacco batterie da 93 kWh. Questo sistema è in grado di alimentare attrezzature da campeggio per un mese e può fungere da stazione di ricarica mobile.

“Vivo una vita un po’ fuori dalla rete e amo stare all’aperto. Voglio essere in grado di rimanere all’aperto e provare a fare qualcosa in modo più sostenibile,” ha dichiarato Momoa. Questa iniziativa riflette il suo impegno verso un futuro più verde, senza compromettere l’avventura e lo stile.