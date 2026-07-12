Auto elettriche: quanto durano davvero le batterie? Scopriamo la verità

Dalla Nissan Leaf alle tecnologie moderne, esploriamo il mondo delle batterie delle auto elettriche e scopriamo perché oggi durano molto più a lungo di quanto si pensi.

Le auto elettriche hanno fatto molta strada da quando la Nissan Leaf ha rivoluzionato il mercato. Tuttavia, il ricordo delle sue batterie raffreddate ad aria continua a influenzare la percezione dei consumatori. Scopriamo insieme come sono cambiate le tecnologie e perché oggi possiamo essere più tranquilli sulla durata delle batterie.

La Nissan Leaf è stata una pioniera, ma il suo sistema di raffreddamento passivo ad aria ha causato un degrado accelerato delle batterie, soprattutto nei climi caldi. Questo ha portato molti a credere che le batterie delle auto elettriche durassero poco quanto quelle degli smartphone. Ma la realtà è molto diversa.

Perché la Leaf ha spaventato tutti

La Nissan Leaf ha avuto un impatto enorme sul mercato delle auto elettriche, ma il suo sistema di raffreddamento passivo ad aria ha causato problemi significativi. Uno studio neozelandese ha rilevato che le batterie della Leaf si degradavano più rapidamente rispetto a quelle delle auto elettriche moderne con raffreddamento attivo. Ad esempio, le versioni da 30 kWh mostravano un calo annuale della salute della batteria del 9,9%, mentre le versioni da 24 kWh avevano un degrado medio del 3,1% l’anno.

Un test indipendente condotto in Arizona nel 2012 ha rivelato che una Leaf di due anni conservava solo il 60-65% della capacità originaria della batteria, riuscendo a percorrere soltanto 95 km prima di esaurirla. Inoltre, il costo di sostituzione del pacco batteria era elevato, con un prezzo di 5.499 dollari prima di tasse e installazione.

Le tecnologie moderne di raffreddamento

Oggi, le auto elettriche utilizzano sistemi di raffreddamento attivo a liquido, che mantengono la batteria nella finestra di temperatura ideale. Questi sistemi riducono le differenze termiche tra le celle ed evitano l’usura accelerata associata agli estremi termici. Ad esempio, la Tesla Model S del 2015 ha un tasso medio di degrado del 2,3%, mentre la Nissan Leaf del 2015, con raffreddamento passivo ad aria, mostra un tasso del 4,2%.

Le tecnologie di raffreddamento sono migliorate significativamente. Oggi, la maggior parte delle EV abbina il raffreddamento della batteria a base di glicole a pompe di calore per ottenere la massima efficienza. Queste pompe di calore spostano il calore dove serve, permettendo all’auto di recuperare calore da motori, elettronica di potenza, batteria o aria esterna e inviarlo dove è necessario.

Il futuro delle batterie delle auto elettriche

Le tecniche di gestione termica delle batterie delle auto elettriche continueranno a evolversi. Shell ha recentemente presentato una EV sperimentale la cui innovazione riguarda il modo in cui raffredda le celle della batteria. Se nelle attuali EV il liquido di raffreddamento circola attorno a parti delle celle raffreddandole indirettamente, Shell vuole immergere completamente le celle nel refrigerante per rendere l’estrazione del calore più efficace ed efficiente.

Le tecnologie moderne stanno aiutando le batterie a percorrere centinaia di migliaia di chilometri senza un degrado invalidante. Quindi, anche se la Leaf è stata una pioniera sotto molti aspetti, c’è da essere grati per il fatto che l’industria abbia imparato la sua lezione più importante e abbia adottato sistemi di raffreddamento attivo della batteria su praticamente ogni modello.