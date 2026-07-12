Kyosho celebra le icone di Fast & Furious con modelli in scala dettagliati

Le icone cinematografiche di Fast & Furious, la Toyota Supra arancione e la Dodge Charger nera, sono ora disponibili come modelli in scala 1:18 grazie a Kyosho

Le auto che hanno reso leggendario il primo capitolo di Fast & Furious nel 2001, la Toyota Supra arancione di Brian O‘Conner e la Dodge Charger nera di Dominic Toretto, sono ora disponibili come modelli in scala 1:18 grazie a Kyosho.

Questi modelli rappresentano un omaggio perfetto per i collezionisti e gli appassionati del film, offrendo dettagli straordinari e una fedeltà impressionante agli originali cinematografici.

La Toyota Supra arancione: un capolavoro di dettagli

La Toyota Supra in scala 1:18 è un modello che cattura immediatamente l’attenzione per il suo design accurato e i dettagli tecnici. La livrea arancione metallizzato, accompagnata dalle grafiche iconiche, è stata riprodotta con precisione, rendendo il modello immediatamente riconoscibile.

Le proporzioni sono perfette, con un frontale basso, minigonne pronunciate, un grande alettone posteriore e un assetto ribassato che replicano fedelmente l’auto del film. Aprendo il cofano, le portiere e il bagagliaio, si scopre un vano motore ricco di componenti, tubazioni e finiture che danno l’impressione di osservare una vera elaborazione in scala.

Gli interni sono altrettanto curati, con sedili bicolore blu e nero, strumentazione supplementare e tutti quei piccoli elementi che rendono la vettura immediatamente riconoscibile. Il bagagliaio ospita le bombole del NOS e la relativa struttura di supporto, mentre la parte del tetto, inclusa nella confezione, offre ulteriori combinazioni espositive.

La Dodge Charger nera: la forza bruta americana

La Dodge Charger nera di Dominic Toretto incarna il lato più brutale e potente del film. La carrozzeria nera lucida esalta le forme muscle della vettura, trasmettendo una sensazione di solidità impressionante già a prima vista.

Il gigantesco motore che emerge dal cofano è il dettaglio che ha contribuito a trasformare questa vettura in una protagonista hollywoodiana. Aprendo il cofano, si scopre un insieme di componenti meccaniche straordinariamente dettagliate, perfette per i collezionisti più esigenti.

L’abitacolo segue la stessa filosofia con una cura costruttiva che rende il modello credibile da qualunque prospettiva. Esposte una accanto all’altra, la Supra e la Charger raccontano due mondi automobilistici che si sfidano e si completano allo stesso tempo: da una parte la precisione e la modernità giapponese, dall’altra la forza bruta americana.

Distribuite in Italia da EmmeModels queste riproduzioni sono disponibili al pubblico a 260 euro l’una, un prezzo equo considerando la qualità del costruttore, i costi di licenza e la futura rivalutazione.