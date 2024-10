Il mondo dell’Automotive vede arrivare sulla scena un nuovo produttore, da una nazione che a livello automobilistico, da intendersi come produzione, non molto famoso ovvero il Brasile. In questo articolo vediamo come si presenta la prima nata di Lecar ovvero la Lecar 459 Hybrid.

LEGGI ANCHE: Nuova Audi Q5, arriva il terzo capitolo della sua storia

Lecar, debutto con un SUV ibrido

Lecar è una giovanissima startup fondata dall’imprenditore Flávio Figueiredo Assis che punta a diventare un riferimento in un segmento dove la concorrenza è notevole, ovvero quello dei suv-coupé con un mezzo che adotta nuove tecnologie a livello di batterie.

Il modello in questione è la 459 Hybrid, un veicolo disponibile nella sola variante ibrida, con arrivo sul mercato a partire dal 2026. Il motore che utilizzerà è un 3 cilindri da 1 litro con una potenza massima di 116 cavalli. Il suo nome è HR 10 che verrà utilizzato nell’ambito di un veicolo EREV vale a dire un veicolo dotato di range extender, come già visto sulle prossime Stelvio e Giulia.

Destinati al mercato brasiliano, si inizierà con la produzione di 12.000 veicoli l’anno che potranno andare ad aumentare se ci sarà una maggiore domanda, sono progettati per andare anche con Etanolo.

LEGGI ANCHE: La Fiat 500 elettrica delude Stellantis, stop a Mirafiori

Cosa si intende per EREV?

La Lecar 459 hybrid è un EREV ovvero un veicolo che è ibrido perché prevede l’impiego del motore termico, il motore termico però non trasmette energia alle ruote, ma di contro svolge la funzione di ricarica all’accumulatore.

Di conseguenza se mai l’auto dovesse andare in deficit di energia, ecco che interviene il termico che ne permette il proseguo della marcia. Compiere un’ipotesi è d’obbligo dato che questa tecnologia prevede un’ampia autonomia.

Dettagli in riferimento al modello realizzato da Lecar non sono ancora arrivati ma vi terremo aggiornati in merito a questo importante aspetto che si tiene in considerazione al momento di acquistare una vettura ibrida.