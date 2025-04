Un secolo di accessibilità all’automobile

Quasi un secolo fa, l’automobile ha smesso di essere un lusso per pochi, diventando un bene accessibile a una vasta parte della popolazione. Questo cambiamento epocale è stato reso possibile non solo dal progresso industriale, ma anche dalla nascita e dallo sviluppo di servizi finanziari innovativi. In Italia, la vera svolta è avvenuta nel 1925 con la creazione della Società Anonima di Vendita Autoveicoli (SAVA) da parte di Fiat e Assicurazioni Generali. Questa iniziativa ha segnato l’inizio di un percorso che ha trasformato l’industria automobilistica e la società nel suo complesso.

Innovazione nei servizi finanziari

Nel corso degli anni, SAVA ha evoluto le sue offerte, introducendo formule di leasing e noleggio a lungo termine, oggi rappresentate dal marchio Leasys, ora Drivalia. Con il passare del tempo, la società ha ampliato le sue competenze, evolvendo in FCA Bank e introducendo nuovi servizi come conti deposito e carte prepagate. Uscita dall’orbita Fiat nel 2023, CA Auto Bank ha continuato a lavorare con oltre 70 marchi automobilistici, espandendo le sue attività anche nel settore delle due ruote e della nautica, dimostrando un impegno costante nell’adattarsi alle trasformazioni sociali e tecnologiche.

Digitalizzazione e futuro della mobilità

Un aspetto cruciale dell’evoluzione dei servizi finanziari è rappresentato dalla digitalizzazione. Nel 2024, il 90% dei contratti stipulati da CA Auto Bank sono stati completamente digitali, con una crescente adozione della formula open banking. Questo approccio ha permesso un accesso diretto ai dati bancari dei clienti, semplificando ulteriormente il processo di finanziamento. Inoltre, l’e-commerce ha visto un notevole incremento, con 37.500 veicoli finanziati online, rappresentando il 15% del business totale. CA Auto Bank ha anche lanciato la piattaforma di pagamento elettronico AutoPay, attiva in diversi Paesi, per facilitare ulteriormente l’accesso ai servizi.

Un secolo di innovazioni e il futuro della mobilità sostenibile

Per celebrare il centenario di SAVA, CA Auto Bank ha organizzato eventi significativi, tra cui una conferenza stampa al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, accompagnata da un’installazione dedicata all’intelligenza artificiale. Questa mostra ha permesso ai visitatori di esplorare il futuro della mobilità, creando modelli digitali delle loro auto ideali e calcolando la propria impronta di carbonio. Con oltre 14 milioni di clienti serviti e un utile operativo di 390 milioni di euro nel 2024, CA Auto Bank si posiziona come un leader nel settore, puntando a una quota di veicoli elettrici e ibridi plug-in superiore al 20% entro la fine dell’anno. Gli obiettivi futuri includono un aumento della quota di veicoli a basse e zero emissioni, contribuendo così a una mobilità più sostenibile e accessibile per tutti.