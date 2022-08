La Lexus RX 450h+ Opéra de Paris è una nuovissima edizione limitata. Per l’uscita del nuovo RX, Lexus si sta impegnando al massimo. Approfittando della partnership siglata nel 2020 con l’Opera Nazionale di Parigi, il marchio giapponese offre al suo SUV un’edizione speciale di lancio.

Lexus RX 450h+ Opéra de Paris

Limitata a 50 esemplari, la Lexus RX 450h+ Opéra de Paris rende omaggio all’eccellenza del produttore nella resa sonora includendo una vera e propria “sala da concerto”. Progettato da Mark Levinson, il sistema audio surround premium è dotato di 21 altoparlanti! Per migliorare ulteriormente l’esperienza, Lexus offre anche le cuffie premium Mark Levinson 5909 e due biglietti per l’Opera di Parigi.

Ogni auto avrà una targa numerata con il logo dell’Opera di Parigi.

In termini di equipaggiamento, questa edizione limitata presenta le stesse caratteristiche della finitura top di gamma “Executive”. Il programma include una telecamera a 360°, un head-up display, rivestimenti in pelle con sedili riscaldati e ventilati e cerchi in lega da 21 pollici.

65 km di musica silenziosa

Per migliorare ulteriormente l’esperienza sonora, Lexus ha abbinato questa edizione di lancio al nuovo motore ibrido plug-in della RX.

In grado di percorrere silenziosamente fino a 65 chilometri in modalità completamente elettrica, sviluppa fino a 306 cavalli e contiene una batteria da 18,1 kWh.

Ordinabile sul sito web del produttore, la Nuova Lexus RX 450h+ “Paris Opera” inizierà le consegne nel primo trimestre del 2023.

