Per apprezzare meglio gli immensi progressi compiuti dal marchio, la Lexus RX500h non ricaricabile è senza dubbio la versione migliore. Scopriamo le sue caratteristiche principali.

Lexus RX500h: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Peso e prestazioni

Le Lexus RX precedenti erano grandi, comode e sicure, ma goffe.

È vero che il SUV giapponese è diventato più divertente da guidare di generazione in generazione, ma non riesce ancora a battere il benchmark tedesco. La suspense è finita con questa nuova generazione. La Lexus RX è un grande SUV di oltre 2,1 tonnellate e non infrange le leggi della fisica, ma non deve prendere lezioni dalla Mercedes GLE (che è stata appena sottoposta a un restyling) e da altri.

La Lexus RX è molto più agile e dinamica del suo predecessore e a sua volta dimostra i vantaggi della ruota posteriore sterzante, che fa miracoli sulle strade tortuose.

In breve, non c’è mai un momento di noia al volante, e senza sacrificare ciò che ha già reso la RX un successo, con un buon comfort di guida, un’attenta insonorizzazione e un abitacolo spazioso con finiture e materiali ben studiati.

Motori

Un SUV che pesa più di due tonnellate e vanta quasi 400 CV, in teoria, beve molto. Non la Lexus RX 500h, però. Certo, non diremo che è sobria, ma i 9,7 l/100 km di media dichiarati sono semplicemente eccezionali per un veicolo con un simile curriculum. Questo dimostra che salute e sobrietà sono possibili. E come sempre accade con la tecnologia ibrida, è in città che ha più senso con un appetito che scende.

Prezzo della Lexus RX500h

Prezzi a partire da 99.000 euro.

