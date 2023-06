Nuova Lexus LBX: caratteristiche, design e tutto ciò che dovreste sapere

Si tratta del modello Lexus più piccolo fino ad oggi! Il crossover mira a entrare in questo nuovo segmento per il marchio e ad attirare nuovi clienti.

La nuovissima Lexus LBX è il modello Lexus più piccolo fino ad oggi! Il crossover mira a entrare in questo nuovo segmento per il marchio e ad attirare nuovi clienti.

Design della Lexus LBX

Le auto Lexus sono larghe, lunghe e imponenti. Non è così per la Lexus LBX, e per una buona ragione. Il suo obiettivo è quello di raggiungere un target più ampio che mai, entrando in un nuovo segmento. Le sue dimensioni: 4,19 m di lunghezza, 1,82 m di larghezza e 1,54 m di altezza. In altre parole, un formato simile a quello della sua cugina tecnica, la Yaris Cross, ma più corto di 5 cm.

Il veicolo prende in prestito (sorpresa!) dai codici dei SUV compatti, ma con qualche tocco di novità. La LBX ha una griglia rivista, che crea una nuova identità pur rimanendo riconoscibile. La griglia perde la cornice, ma anche la parte superiore. Il paraurti è più fluido e mette in evidenza il nuovo design dei fari. La forma a “L” è invertita e diretta verso l’esterno come estensione degli indicatori di direzione. La stretta apertura sotto il bordo del cofano conferisce un aspetto “fluttuante” ai gruppi ottici e alla barra che li collega. Da davanti è nuova, ma è riconoscibile.

Di profilo, la Lexus LBX mostra il suo lato sportivo. Questo grazie ai montanti anteriori arretrati, che evidenziano un cofano più lungo. L’abitacolo è più compatto, ma non necessariamente meno vivibile, come vedremo. Parafanghi muscolosi, ruote da 18 pollici, sbalzi corti… Ci si aspetta agilità e dinamismo. Infine, la parte posteriore della vettura si distingue per la striscia di luci a forma di “L”. La scritta sul portellone posteriore completa il look raffinato di questo SUV compatto.

È possibile scegliere tra una gamma di finiture che enfatizzano la sportività (Emotion, Cool) o l’eleganza (Elegant, Relax). Inoltre, ciascuna di queste finiture consente un’ampia personalizzazione degli interni, per una configurazione unica.

Interni della Lexus LBX

La LBX vi accoglie in un abitacolo degno di una Lexus. Dal volante alla plancia, passando per la console e i pannelli delle porte, tutto trasuda eleganza. È spumeggiante, piacevole al tatto e, nel complesso, molto gratificante. In effetti, avevamo anche una LC500 accanto a noi per un confronto! Senza le antiestetiche plastiche dure, la Lexus LBX non ha intenzione di essere l’alternativa a basso costo del marchio.

Una menzione speciale va fatta per la personalizzazione a bordo. Il nuovo configuratore online consente di scegliere il colore dei sedili… nonché le cinture e le cuciture! Pelle sintetica, pelle semi-anilina, pelle scamosciata: c’è un interno per ogni finitura. Purtroppo, la personalizzazione non è prevista per il mercato francese, almeno per il momento. La dotazione tecnica non è da meno, con il cockpit Tazuna già presente sulla Lexus NX. Misuratori, comandi e schermi sono tutti a portata di mano.

Il conducente beneficia di un’ergonomia intuitiva, con il minor numero possibile di movimenti. I display sono forniti da un quadro strumenti da 12,3 pollici e da uno schermo multimediale da 9,8 pollici. Entrambi sono di serie, così come le maniglie interne delle porte E-Latch. L’head-up display, gli abbaglianti adattivi e il purificatore d’aria sono optional.

La posizione di guida è più da berlina che da SUV, grazie all’abbassamento dell’altezza dei fianchi di 285 mm (-15 mm). L’abitacolo è abbastanza spazioso e nella parte anteriore si sta molto bene. Anche i passeggeri posteriori (laterali) sono ben seduti, grazie ai sedili incavati che offrono più spazio per le ginocchia. Non sorprende che il passeggero centrale rimanga l’eterna vittima, con una gobba leggermente meno confortevole.

Lo spazio per i passeggeri è più che adeguato e apprezziamo la qualità percepita sia davanti che dietro. In termini pratici, il bagagliaio vanta 332 litri.

Motori della Lexus LBX

Per il momento, la Lexus LBX sarà disponibile solo come ibrida con 100 kW (136 CV) e 185 Nm. Il crossover sarà basato sulla piattaforma GA-B della Yaris Cross, leggermente rivista per l’occasione. Le carreggiate sono più larghe (così come i pneumatici) e il passo è più lungo di 2 cm, a 2,58 m.

La carrozzeria presenta rinforzi strutturali e saldature a passo corto per garantire la massima rigidità e il minimo peso. L’obiettivo è quello di “massimizzare i vantaggi delle dimensioni ridotte e del peso ridotto della vettura”. Gli ingegneri si stanno concentrando sul “perfezionamento delle caratteristiche fondamentali della LBX senza affidarsi ai controlli elettronici”. Lexus promette una LBX agile e stabile, sia con trazione anteriore che con trazione integrale E-Four, per una guida fluida in tutte le condizioni.

Anche il sistema frenante Vehicle Breaking Posture Control, a controllo elettronico, fa la sua parte. Regola la distribuzione delle forze frenanti tra anteriore e posteriore per garantire una frenata lineare. Questo riduce il beccheggio e il rollio e filtra anche le vibrazioni laterali. Anche il motore elettrico aggiuntivo sull’asse posteriore della E-Four contribuisce alla stabilità del SUV.

Infine, il marchio promette sensazioni “vicine a quelle di un veicolo 100% elettrico” (tutto sommato) nonostante la semplice ibridazione. La batteria NiMh contribuirà a un’accelerazione istantanea e potente in città. La guida 100% elettrica può essere goduta a velocità più elevate e su distanze più lunghe. Questo massimizza l’efficienza della LBX. In ogni caso, Lexus spera in un best-seller e punta già a superare le 25.000 vendite. Ma aspettiamo di vedere quanto costa… Cosa ne pensate?

