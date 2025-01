La Lamborghini Miura: un’icona senza tempo

La Lamborghini Miura, lanciata negli anni ’60, è considerata la prima supercar della storia, un simbolo di design e prestazioni che ha segnato un’epoca. Con il suo motore V12 e le linee sinuose, la Miura ha catturato l’immaginazione di appassionati e collezionisti, diventando un vero e proprio oggetto di culto. Oggi, la sua rarità e il suo fascino la rendono una delle auto più ambite sul mercato, con prezzi che possono superare i 4 milioni di euro per le versioni più esclusive.

Il restomod di Liberty Walk

Il famoso tuner giapponese Liberty Walk ha recentemente annunciato un progetto audace: un restomod della Miura, denominato LB-Silhouette Works GT Lamborghini Miura. Prima ancora di essere svelato al Salone dell’Auto di Tokyo 2025, il progetto ha già suscitato dibattiti accesi tra puristi e appassionati. La trasformazione prevede un kit widebody che amplia la carrozzeria, conferendo all’auto una presenza imponente senza compromettere troppo la sua silhouette originale, se non per l’imponente alettone posteriore.

Le modifiche tecniche e stilistiche

Oltre all’aspetto estetico, ci si interroga sulle possibili modifiche meccaniche. Sebbene i dettagli non siano stati divulgati, è plausibile che il motore V12 da 4,0 litri possa ricevere potenziamenti, aumentando i 350/385 CV originali. Inoltre, il telaio potrebbe essere stato rinforzato per gestire l’aumento di potenza e la maggiore deportanza aerodinamica. Le sospensioni, anch’esse aggiornate, promettono una guida più reattiva, mentre i cerchi maggiorati e l’impianto frenante potenziato garantiranno prestazioni all’altezza delle aspettative moderne.

Le reazioni del pubblico

Il restomod della Miura ha diviso l’opinione pubblica. Da un lato, ci sono coloro che apprezzano l’innovazione e l’audacia del progetto, vedendo in esso un’opportunità per rivitalizzare un’icona del passato. Dall’altro, i puristi temono che tali modifiche possano compromettere il valore collezionistico dell’auto. Con solo 763 esemplari prodotti, la Miura è già di per sé un pezzo raro e prezioso, e ogni intervento che ne altera l’autenticità è visto con sospetto.

Il futuro del mercato delle auto d’epoca

Il tuning di Liberty Walk solleva una questione cruciale: un’auto iconica come la Miura guadagna o perde valore dopo un restomod così radicale? Mentre i collezionisti tradizionali potrebbero vedere una diminuzione del valore, il mercato delle auto personalizzate di lusso è in crescita e potrebbe premiare progetti unici come questo. La sfida per Liberty Walk sarà quella di attrarre un nuovo tipo di acquirente, disposto a pagare per un’auto che combina storia e innovazione.