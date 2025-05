Introduzione ai mini pick-up elettrici

Negli ultimi anni, il mercato automobilistico ha visto un crescente interesse per i veicoli elettrici, e i pick-up non fanno eccezione. Due startup americane, Slate Auto e Telo Trucks, stanno cercando di ridefinire il concetto di mini pick-up elettrici, proponendo modelli che si distaccano dai tradizionali veicoli come il Ford F-150 e il Ram 1500. Queste nuove proposte non solo puntano a soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più attento all’ambiente, ma cercano anche di offrire soluzioni pratiche per la vita urbana.

Slate Auto: un approccio spartano e funzionale

Slate Auto, fondata nel 2022, ha presentato il suo primo modello nel 2025, attirando l’attenzione per il suo design essenziale e la sua filosofia di produzione. Con un team composto da esperti provenienti da aziende come Tesla e Harley-Davidson, Slate si propone di realizzare un veicolo elettrico economico e funzionale. Il loro pick-up, caratterizzato da un aspetto tradizionale e squadrato, offre un abitacolo minimalista, con interni grigi e alzacristalli manuali. Nonostante la sua semplicità, Slate punta molto sulla personalizzazione, permettendo ai clienti di scegliere tra una vasta gamma di accessori, inclusi kit per trasformare il veicolo in un SUV.

Telo Trucks: design futuristico e funzionalità

Al contrario, Telo Trucks, una startup più piccola con sede in California, ha presentato il suo modello MT1 con un design futuristico e compatto. Questo veicolo è pensato per chi vive in città, offrendo un interno curato e funzionale, con un touchscreen centrale e materiali di qualità. Il Telo MT1 è progettato per ospitare fino a cinque passeggeri e presenta un vano di carico versatile, ideale per trasportare oggetti lunghi. A differenza di Slate, Telo si concentra maggiormente sulla funzionalità, con opzioni come un portellone posteriore abbattibile e la possibilità di aggiungere sedili supplementari nel cassone.

Confronto tecnico e prestazioni

Dal punto di vista tecnico, Slate e Telo offrono specifiche diverse. Slate promette un’autonomia di 240 km, estendibile fino a 386 km, mentre Telo offre un range base di 418 km, che può arrivare fino a 563 km. Inoltre, Telo supporta ricariche più veloci, con una potenza di 250 kW, rispetto ai 120 kW di Slate. In termini di prestazioni, Telo si distingue per la sua capacità di traino e accelerazione, mentre Slate si presenta come un’opzione più economica e spartana. Entrambi i modelli sono già prenotabili, con Slate che prevede di avviare la produzione nel 2026 e Telo nel 2026 tramite un produttore esterno.