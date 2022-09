Lievi graffi alla carrozzeria: come eliminarli definitivamente

La manutenzione ordinaria della carrozzeria dell’auto include anche il trattamento di lievi graffi superficiali, necessario a conservare l’integrità estetica delle superfici e, al contempo, evitare danni più ingenti alla lamiera. Le abrasioni provocate dall’urto con un altro veicolo, ad esempio, sono molto profonde e, anche in assenza di ammaccature e deformazioni devono essere riparate sempre in carrozzeria. Per fare una prima stima dell’entità del danno è sufficiente fare un piccolo test: passare il dito sul graffio; se l’unghia scivola senza incagliarsi nel graffio, vuol dire che quest’ultimo non è profondo, e può essere riparato con un piccolo e semplice intervento. Di seguito, vediamo come procedere.

Pulire la carrozzeria

Prima di procedere al trattamento dei graffi superficiali, è indispensabile lavare e pulire con cura la carrozzeria, in modo tale da eliminare i residui di sporco e polvere che potrebbero annidarsi nel graffio oppure rendere quest’ultimo meno visibile. I passaggi da eseguire sono:

prelavaggio : utilizzando un detergente schiumogeno non aggressivo, vanno ammorbiditi i residui più ostinati di sporco; si consiglia di adoperare prodotti dal pH neutro anche per non intaccare lo strato di finitura superficiale della carrozzeria;

: utilizzando un detergente schiumogeno non aggressivo, vanno ammorbiditi i residui più ostinati di sporco; si consiglia di adoperare prodotti dal pH neutro anche per non intaccare lo strato di finitura superficiale della carrozzeria; lavaggio : per rimuovere completamente polvere, sporco e agenti contaminanti di qualsiasi genere, basta uno shampoo per auto, meglio se additivato con sostanze lubrificanti in grado di creare un film che protegge la carrozzeria dagli agenti atmosferici;

: per rimuovere completamente polvere, sporco e agenti contaminanti di qualsiasi genere, basta uno shampoo per auto, meglio se additivato con sostanze lubrificanti in grado di creare un film che protegge la carrozzeria dagli agenti atmosferici; finitura: questa parte del trattamento può essere effettuata con un apposito prodotto per detailing (anche tra il prelavaggio e il lavaggio), mentre per la lucidatura finale si può usare una clay bar o un guanto in microfibra con un lato in argilla decontaminante.

Per ottenere un risultato ottimale, utilizzare i prodotti della gamma G3 Pro Farécla. Inoltre si raccomanda di evitare di pulire la carrozzeria lasciandola esposta direttamente al sole: i raggi solari asciugano l’acqua e i detergenti molto rapidamente, facendo sì che sulle superfici si formino macchie di calcare o aloni. Ragion per cui, l’auto dovrebbe essere sistemata all’ombra: in tal modo, si ha tutto il tempo di lavare accuratamente la carrozzeria.

Trattamento dei graffi lievi

Completata la pulizia superficiale, è possibile dedicarsi al trattamento di piccole imperfezioni e lievi graffi sulla carrozzeria. Per il ripristino della verniciatura e della finitura, si consiglia di utilizzare abrasivi di qualità e adatti a questo genere di riparazione: in tal senso, la gamma dei prodotti Norton Abrasivi rappresenta un’ottima risorsa.

La prima cosa da fare è agire sulla parte danneggiata con una pasta abrasiva adatta all’applicazione su superfici non particolarmente estese. Servendosi di un tampone in spugna, leggermente inumidito, il prodotto deve essere applicato agendo prima in senso orizzontale e poi in verticale, senza esercitare una pressione troppo forte. Il trattamento deve essere eseguito finché il graffio non è completamente eliminato.

Dopodiché, per uniformare la parte trattata dal punto di vista estetico, occorre impiegare un altro prodotto abrasivo, una pasta meno aggressiva, in grado di ripristinare il colore originario della carrozzeria e conferire alla zona ripristinata una finitura lucida. In alternativa, si può eseguire il medesimo trattamento con un polish, adatto a rimuovere macchie, aloni e residui di agenti contaminanti. A completare il ripristino, va eseguita la finitura con un prodotto lucidante (a base di cera) in grado, al contempo, di proteggere la lamiera e la vernice dall’azione dei raggi UV e conservarne più a lungo la brillantezza. Il polish e la cera vanno applicati con specifici tamponi, o un panno in microfibra, soprattutto se occorre intervenire su una porzione limitata della carrozzeria.