Lightship F1 vuole essere una rivoluzione nel mondo delle roulotte. Scopriamo le caratteristiche e le novità di questo modello.

Lightship L1: caratteristiche, design, motori e prestazioni

Il traino di una roulotte può comunque rappresentare un handicap per i veicoli elettrici, poiché questa massa trainata e poco aerodinamica riduce notevolmente l’autonomia del veicolo di base. Questo può portare a soste più frequenti. I fondatori di Lightship hanno lavorato su veicoli elettrici con Tesla e Proterra. Hanno iniziato con tre idee principali:

L’industria dei caravan non è cambiata radicalmente da decenni. Il passaggio all’elettrico non impedirà ai clienti di voler viaggiare con la propria roulotte. Una famiglia americana su 10 (USA) possiede un veicolo ricreazionale (caravan o camper)

Caravan a geometria variabile

Il mercato è quindi ampio e le due aziende hanno deciso di fare tabula rasa del passato. Questo è evidente nell’aspetto del Lightship L1. Una caravan per 6 persone, snella e con molte finestre. Ma naturalmente non si tratta solo di stile, perché la L1 ha anche dimensioni variabili.

Innanzitutto con la zona cucina estensibile, ma anche con un’altezza che varia a seconda dell’utilizzo. Per il campeggio e per gli adulti in piedi, l’altezza è di 3,05 metri. Per la guida, invece, il tetto si abbassa fino a raggiungere più o meno l’altezza del veicolo da traino più comune negli Stati Uniti, il pick-up: 2,10 m di altezza.

Solare ed elettrica

La L1 può anche essere descritta come una roulotte solare ed elettrica. Le aree non vetrate sono in gran parte coperte da pannelli solari, con una potenza totale di 3 kW. Secondo Lightship, questa potenza è sufficiente per alimentare la roulotte quando si è in campeggio, o anche per ricaricare parzialmente il proprio veicolo elettrico.

E quando la roulotte è parcheggiata a casa, può essere utilizzata per alimentare la rete domestica. Per limitare, o addirittura annullare, l’impatto sul veicolo trainante, la Lightship L1 è dotata di batterie da 80 kWh (tecnologia e fornitori al momento sconosciuti). Ma queste batterie non si limitano a integrare quelle del veicolo principale, poiché la L1 dispone anche di motori propri.

La L1 è semovente, guidata esclusivamente dal veicolo a cui è agganciata. Lightship afferma che alcuni veicoli a combustione hanno addirittura visto diminuire il loro consumo di carburante…

Naturalmente, non tutto è roseo. Infatti, quando ci si ferma per ricaricare, sarà necessario ricaricare il veicolo… e la roulotte prima di proseguire il viaggio. E il prezzo? La L1 parte da 125.000 dollari. Questo lo colloca nella fascia alta del mercato americano, rispetto allo stile radicalmente diverso di Airstream.

Ma contrariamente alle dichiarazioni dei suoi fondatori, l’industria delle caravan si sta già occupando del tema dell’elettricità. Recentemente abbiamo visto proposte molto simili da parte di Airstream o, in Europa, di Dethleffs.

