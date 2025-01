L’arrivo di Hamilton a Maranello

Questa mattina, Lewis Hamilton ha ufficialmente iniziato la sua avventura con la Scuderia Ferrari, un momento atteso da molti appassionati di Formula 1. Il sette volte campione del mondo è arrivato di buon’ora presso il quartier generale del team, situato a Maranello, dove è stato accolto dal Team Principal, Fred Vasseur, e dal CEO di Ferrari, Benedetto Vigna. Questo incontro segna un’importante svolta nella carriera di Hamilton, che ha scelto di unirsi a uno dei team più iconici della storia della Formula 1.

Il programma del Day-1

Durante la giornata, Hamilton ha partecipato a una serie di eventi programmati dalla Scuderia. Tra questi, la tradizionale sessione di foto nella piazzetta della pista di Fiorano, intitolata a Michael Schumacher, un altro leggendario pilota della Ferrari. Il meteo, con un cielo plumbeo e una leggera pioggerella, ha creato un’atmosfera che ha ricordato la sua Inghilterra, rendendo il momento ancora più speciale. In piazza era presente anche una Ferrari F40, la supercar preferita da Hamilton, simbolo di un legame profondo con il marchio.

Il debutto in pista

Il momento clou di questa avventura è atteso per mercoledì 22 gennaio, quando Hamilton dovrebbe debuttare ufficialmente in pista a Fiorano. Sebbene non ci siano conferme ufficiali, le previsioni indicano che la terza giornata di Hamilton a Maranello sarà dedicata ai test con la F1-75, la monoposto del 2022. Tuttavia, il meteo potrebbe influenzare il programma, e i fan sperano che le condizioni siano favorevoli per vedere Hamilton in azione. Questo debutto rappresenta non solo un nuovo inizio per il pilota, ma anche un’importante opportunità per la Ferrari di tornare a competere ai massimi livelli nella Formula 1.

Un futuro promettente per Hamilton e Ferrari

La decisione di Hamilton di unirsi alla Ferrari è stata accolta con entusiasmo dai tifosi e dagli esperti del settore. Questo passaggio potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per entrambi, con Hamilton che porta la sua vasta esperienza e il suo talento in un team che ha una lunga storia di successi. La combinazione tra la determinazione di Hamilton e l’innovazione della Ferrari potrebbe rivelarsi vincente, e i fan non vedono l’ora di assistere a questa nuova avventura. Con il debutto in pista alle porte, l’attenzione è tutta rivolta a Maranello, dove la storia della Formula 1 potrebbe scrivere un nuovo capitolo.