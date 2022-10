Dopo diversi anni di colpi di scena, il serpente marino di Faraday Future si sta finalmente avvicinando al mercato: il SUV elettrico FF91 potrebbe entrare in produzione nelle prossime settimane.

Luce alla fine del tunnel per la Faraday Future FF91?

Inizialmente, Faraday Future sperava di iniziare a produrre il suo primo veicolo nel 2018. Ma dopo molti ostacoli, questa fase diventerà presto realtà. È soprattutto la risoluzione della crisi gestionale che dovrebbe consentire alla start-up di andare avanti. L’azionista di maggioranza, FF Top Holding, aveva infatti avviato una causa per estromettere due dirigenti della società. Brian Krolicki e Sue Swenson si dimetteranno dalle rispettive cariche di direttore e presidente esecutivo.

“La risoluzione dei problemi di governance con il nostro azionista di maggioranza è un grande risultato e un importante passo avanti per Faraday Future e i suoi azionisti”, ha dichiarato il CEO Carsten Breitfeld. “Possiamo concentrare i nostri sforzi sulla produzione della FF91. Apprezziamo gli sforzi di tutte le parti per raggiungere questo accordo”.

Inoltre, la risoluzione inietterà ulteriori 100 milioni di dollari nella società. Sebbene le finanze siano sempre state un problema per l’azienda, la risoluzione della lotta per il potere è un’ottima notizia per il suo futuro.

Faraday ha registrato pochi ordini

È stato stimato che i 14.000 clienti che hanno pagato 1.500 dollari per una versione Futurist o 5.000 dollari per una Futurist Alliance Edition, anticipi completamente rimborsabili, erano in realtà dieci volte meno.

Ma la realtà è molto peggiore, con solo 401 clienti che hanno effettivamente messo soldi in tasca.

Si tratta ovviamente di una cifra estremamente bassa per un modello presentato cinque anni fa al CES di Las Vegas. Un modello di pre-produzione è stato brevemente visto in prova all’inizio di quest’anno, ma da allora non è stata presentata alcuna versione di produzione definitiva, nonostante il fatto che la vendita dell’auto sia ancora prevista per il terzo trimestre di quest’anno. Vedremo mai la FF91 su strada? Nulla è meno certo. Il mondo ha bisogno di un’altra auto elettrica da oltre 1.000 CV?