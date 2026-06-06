Gran Premio d’Ungheria MotoGP: Márquez conquista la pole position

Marc Márquez ha dominato le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria di MotoGP con un tempo straordinario, precedendo Pedro Acosta e Fermín Aldeguer.

Il circuito dell’Ungheria ha visto un’altra straordinaria prestazione di Marc Márquezche con la sua Ducati ha conquistato la pole position del Gran Premio di MotoGP. Lo spagnolo ha stabilito un tempo di 1’36”785dimostrando ancora una volta la sua maestria e la potenza della sua moto.

La gara si preannuncia emozionante, con un Márquez in forma smagliante e un gruppo di inseguitori pronti a sfidarlo. Le qualifiche hanno visto anche altre prestazioni notevoli, con piloti che hanno dato il massimo per posizionarsi al meglio sulla griglia di partenza.

Marc Márquez domina le qualifiche con un tempo record

Marc Márquez ha dominato le qualifiche del Gran Premio d’Ungheria con un tempo di 1’36”785precedendo di 0,053” il giovane talento Pedro Acosta sulla KTM. Questo risultato conferma la forma smagliante dello spagnolo, che sembra aver trovato la giusta sintonia con la sua Ducati.

La prestazione di Márquez è stata particolarmente impressionante, considerando la competitività del campo. Il pilota spagnolo ha dimostrato una volta di più perché è considerato uno dei migliori al mondo, con una guida precisa e una gestione impeccabile della sua moto.

Pedro Acosta e Fermín Aldeguer completano il podio

Al secondo posto si è classificato Pedro Acostache con la sua KTM ha dimostrato di essere un avversario temibile. Il giovane pilota ha chiuso con un tempo di 1’36”838a soli 0,053” da Márquez, mostrando grande potenziale per la gara.

Al terzo posto si è posizionato Fermín Aldegueranch’egli su Ducatiche ha chiuso con un tempo di 1’37”012. Aldeguer ha dimostrato di essere un pilota in ascesa, capace di competere ai massimi livelli.

Fabio Di Giannantonio e Pecco Bagnaia pronti per la sfida

Quarto posto per Fabio Di Giannantonioche ha chiuso con un tempo di 1’37”056. Il pilota italiano ha dimostrato di essere in ottima forma, pronto a lottare per un posto sul podio nella gara di domenica.

Quinto posto per Pecco Bagnaiache con un tempo di 1’37”089 ha confermato la sua competitività. Bagnaia, anch’egli su Ducatisarà uno dei principali contendenti per la vittoria finale.

Marco Bezzecchi e le Aprilia in evidenza

Sesto posto per Marco Bezzecchiche con la sua Aprilia ha chiuso con un tempo di 1’37”123. Bezzecchi ha dimostrato la competitività della sua moto, che sembra essere in costante miglioramento.

Settimo e ottavo posto per Raul Fernandez e Jorge Martinentrambi su Apriliache hanno chiuso rispettivamente con i tempi di 1’37”156 e 1’37”189. Questi risultati confermano la forza del team Aprilia, che sembra essere in grado di competere con i migliori.

Le qualifiche del Gran Premio d’Ungheria hanno mostrato un campo estremamente competitivo, con piloti e team che hanno dato il massimo per posizionarsi al meglio sulla griglia di partenza. La gara di domenica si preannuncia emozionante, con Márquez in pole position e un gruppo di inseguitori pronti a sfidarlo.