Marcus Rashford è un calciatore che al momento milita nel Manchester United e che è anche titolare nella nazionale inglese, molto apprezzato per la sua tecnica e velocità è uno dei centroavanti più forti della sua generazione, a livello nazionale, in questo articolo vediamo quali auto guida quando non è impegnato in campo.

Marcus Rashford, che auto guida il calciatore?

Marcus Rashford è un grande appassionato di automobili nonostante non lo dia a vedere, la prima auto che ha acquistato quando è diventato professionista è stata un’Audi RS4 Avant ovvero la station-wagon sportiva della casa tedesca. I cavalli sono 444 ed il motore che montava era il V8 4.2 ad aspirazione naturale.

Nel 2017 ha acquistato una Mercedes CLA Coupé con cui era stato coinvolto in un incidente danneggiando l’auto ora non è più nel suo parco auto e dopo averla riparata ha deciso di venderla.

Restando in casa Mercedes ora è in possesso di una Classe S Coupé e di una AMG C63 berlina che è dotata di un motore V8 dal caratteristico suono e di prestazioni di altissimo livello.

Da vero amante della casa tedesca nel 2020 ha acquistato una GLA che ha una potenza decisamente più modesta delle altre vetture in suo possesso ma è comoda per muoversi in città. Oltre a questa ha acquistato una Classe C per avere spazio a bordo ed un motore discreto con cui muoversi.

Due suv, uno Mercedes e l’altro Range Rover

Il garage si chiude due auto dalla grande presenza, una è una Mercedes G63 AMG custom con una vernice militare sul cofano ed una potenza di 577 cavalli provenienti dal motore 4.0 V8.

L’altra è una Range Rover Velar di colorazione azzurra, l’allestimento del calciatore è naturalmente full optional ed il motore ha una potenza di 296 cavalli che la rendono adatta a qualunque tipo di tragitto.