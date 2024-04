Il parabrezza è un elemento che si sporca facilmente dato che i tergicristalli compiono il lavoro di spazzare via la pioggia quando cade. Vediamo però il funzionamento dello spray antipioggia da applicare sul vetro anteriore dell’auto.

Come funziona lo spray antipioggia per il parabrezza?

Lo spray antipioggia va applicato sul vetro dell’auto quando questo è asciutto, in questo modo può asciugarsi rapidamente e risultare efficace alla prima pioggia che arriverà.

Una volta che l’acqua o la neve colpiranno il vetro anteriore l’effetto dello spray sarà quello di essere idrorepellente, facendo scivolare via velocemente l’acqua dal vetro stesso.

In questo modo la visibilità per il conducente sarà davvero ottima ed anche il lavoro dei tergi sarà decisamente minore dato che vi è poca acqua da ripulire.

Anche lo sbrinamento nelle giornate fredde d’inverno sarà decisamente più veloce utilizzando questo prodotto sul vetro, questo perché la superficie vetrata diventa perfettamente liscia avvantaggiando tutti i processi che altrimenti sarebbero più difficoltosi.

Quale trattamento è il migliore per la propria auto?

In commercio esistono differenti prodotti che svolgono questo compito, naturalmente la scelta deve essere rivolta verso le marche che producono prodotti per auto da decenni, le marche italiane più famose sono Mafra ed Arexons ed entrambe hanno a listino prodotti di questo tipo.

Il costo rispetto alle marche generiche è più alto ma la qualità si farà sentire ed anche la durata dei trattamenti sarà maggiore, garantendo quindi un minor utilizzo del liquido.

Di conseguenza il nostro consiglio è di guardare negli shop fisici o online per questo tipo di prodotto che deve essere presente in auto in quanto è decisamente utile, quando lo si prova non si può farne più a meno.