Mazda MX-5: la shooting brake perfetta?

La silhouette di questa Mazda MX-5 potrebbe entrare nella gamma della roadster giapponese nella vita reale. Per i progettisti di automobili, la silhouette del freno a mano o della tenuta di caccia è la più pura che esista. Una linea con una curva ininterrotta dalla base del parabrezza alla parte posteriore del tetto, mentre sulla fiancata una sola porta occupa lo spazio, nulla di più.

Nel 1964, la Reliant Scimitar aprì le danze e l’anno successivo l’Aston Martin DB5 rese il genere leggendario.

Ma questa carrozzeria atipica ed esclusiva non è adatta alla maggior parte delle persone, anzi, l’uso di questo tipo di auto è più che limitato. Di conseguenza, le case automobilistiche hanno fatto molto raramente il passo e offerto un modello del genere nel loro catalogo. Tuttavia, la BMW Z3 Coupé è ancora oggi oggetto di discussione, così come la Volvo P1800 ES.

La Mazda MX-5 è la nuova shooting brake perfetta?

A causa della scarsa redditività industriale di questo tipo di veicoli, i freni di ripresa che appaiono sul web sono spesso solo virtuali. La Mazda MX-5 station wagon, magistralmente progettata da Sugar Design, non fa eccezione a questa regola. L’illustratore che non esita a proporre carrozzerie esclusive, ricordiamo la sua BMW M4 station wagon, è molto prolifico. La sua Miata trasformata in station wagon non manca di fascino, indipendentemente da come viene presentata.

A prescindere dalla carrozzeria rossa, la vista posteriore di tre quarti le conferisce un falso aspetto da Ferrari FF. Ci sono riferimenti peggiori. Pertanto, potremmo immaginare che questa terza silhouette venga a completare, dall’alto, le “vere” varianti cabriolet e targa, la Mazda MX-5 RF.

Audi e Mercedes, i test non convertiti…

In risposta alla BMW Z3 Coupé, le immediate rivali Audi e BMW svilupparono ciascuna dei prototipi, ma non arrivarono mai alla produzione. Nel 2005, al Salone di Tokyo, l’Audi TT Shooting brake ha sorpreso tutti. Tuttavia, l’idea non è del tutto nuova: già nel 2000, il prototipo Audi Steppenwolf proponeva questo tipo di carrozzeria arroccata sulla silhouette di un SUV. Tre anni dopo, la Mercedes Fascination Concept del 2008, esposta al Salone dell’Auto di Parigi, che può essere considerata una lontana antenata della CLS e della CLA Shooting brake, era destinata all’epoca ad annunciare la prossima diversificazione della famiglia Classe E. Il pubblico si preparava alla Classe E Coupé e alla Classe E Cabriolet, che avrebbero sostituito le due carrozzerie CLK.