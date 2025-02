Un tributo alla vittoria

McLaren ha recentemente svelato le sue nuove supercar in edizione limitata, le MCL38 Celebration Edition, per celebrare la nona vittoria della scuderia nel Campionato Mondiale Costruttori di Formula 1. Questi modelli, l’Artura e il 750S, sono stati progettati per rendere omaggio a un traguardo significativo nella storia del marchio britannico, combinando prestazioni eccezionali e un design unico.

Design esclusivo e dettagli unici

Le MCL38 Celebration Edition presentano una livrea personalizzata, curata da McLaren Special Operations, che riflette le iconiche colorazioni Papaya Orange e Antracite. La transizione di colore a zigzag, simbolo distintivo del marchio, è stata integrata nel design, rendendo ogni esemplare un pezzo da collezione. Inoltre, il logo Champions’ Laurel e il simbolo ‘Nine-Star’ adornano la carrozzeria, insieme a dettagli arancioni che includono una striscia sul cofano e le pinze dei freni.

Caratteristiche interne e personalizzazione

Nell’abitacolo della MCL38 Celebration Edition, gli appassionati troveranno il Visual Carbon Fibre Extended Sill Cover sul lato del guidatore, firmato dai piloti Lando Norris e Oscar Piastri. Il Champions’ Laurel è presente anche sui poggiatesta dei sedili, aggiungendo un tocco di esclusività. Ogni esemplare è dotato di una targhetta identificativa che include una sezione originale della carrozzeria in fibra di carbonio di una vettura di Formula 1 MCL38, sottolineando la rarità di queste supercar.

Produzione limitata e significato del numero

In totale, saranno prodotte solo 18 unità delle MCL38 Celebration Edition, suddivise in nove Artura e nove 750S. Questo numero non è casuale, ma rappresenta la nona vittoria di McLaren nel Campionato Costruttori di Formula 1. Micheal Leiters, CEO di McLaren Automotive, ha dichiarato: “La ricerca incessante dell’eccellenza è insita nella mentalità di McLaren. Per celebrare questo traguardo, non c’è modo migliore che proporre un’edizione Celebration ultra-esclusiva delle nostre pluripremiate Artura e 750S”.

Un’esperienza di guida senza pari

Ogni esemplare delle MCL38 Celebration Edition non solo rappresenta un tributo ai successi di McLaren, ma offre anche un’esperienza di guida esaltante e imbattibile, tipica delle supercar di livello mondiale. Con prestazioni straordinarie e un design che cattura l’attenzione, queste vetture sono destinate a diventare oggetti di desiderio per collezionisti e appassionati di automobilismo.