McLaren ha sin dagli anni ’90 avuto una tradizione di Supercar/Hypercar di ottimo livello, storia iniziata nel 1993 con la gloriosa McLaren F1 e poi proseguita con la P1 uscita nel 2013, ora dopo oltre un decennio ecco che arriva la W1 auto ibrida in grado garantire prestazioni elevatissime ed oggetto di questo articolo dedicato.

McLaren W1: look estremo e tecnologia ibrida

La McLaren W1 adotta tutto il know-how che la divisione F1 ha maturato in questi anni di convivenza con motori ibridi da competizione. La scelta per questa supersportiva che abbina elettrico e termico però è ricaduta su un più grande V8 che sviluppa la potenza mostruosa di 1285 cavalli.

Dato che permette all’auto di coprire lo scatto da 0 a 100 in appena 2,7 secondi e di raggiungere i 200 all’ora da fermo in 5,7. I 300 km/h li tocca in 12,7 e la velocità massima è di 350 km all’ora.

La W1 è più scattante della Speedtail e più veloce di ben 3 secondi della “tutto pista” McLaren Senna sul circuito di Nardò dove la casa di Woking ha testato il prototipo della W1. Dati che fanno capire il progresso tecnologico della casa automobilistica in poco più di 5 anni.

La monoscocca è di tipo Aerocell in carbonio, la più evoluta della storia che ha permesso di fermare la bilancia a 1399 kg praticamente meno di una moderna utilitaria.

Ispirata alla F1, con un prezzo da record

Le sospensioni sono di tipo pushroad da F1, così come la deportanza di 350 kg per l’anteriore e 650 per il posteriore, che la schiacciano a terra, in modalità race sfrutta il vero e proprio “effetto suolo” protagonista dei recenti anni di Mondiale F1.

Il prezzo per entrare a far parte del piccolo club dei 399 fortunati è di 2,2 milioni di euro. Purtroppo però non è più possibile dato che sono già state tutte vendute.