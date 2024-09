Aston Martin Vanquish V12, modernità sia estetica che sotto il cofano, per enfatizzare il piacere di guida.

Aston Martin prosegue la sua tradizione di coupé basate sullo stile e sulle prestazioni elevate. La Vanquish è sempre stata un riferimento nella categoria, essendo in grado di coniugare il comfort di una coupé di lusso alle grandi velocità proprie delle sportive. Questo processo arriva nel 2024 con la Vanquish V12 che è protagonista di questo articolo.

LEGGI ANCHE: Lamborghini Diablo GTR, tutto sulla versione stradale

Vanquish V12, un motore glorioso

Aston Martin punta ancora sul famoso V12 endotermico, una notizia che non deve certo stupire, dato che la casa di Gaydon ha nel corso dei propri 111 anni di storia prodotto molte coupé dotate di questa architettura motoristica, certo, nel 2024 fa piacere agli appassionati ritrovare a listino un motore di questo tipo, molto vecchia scuola.

La scelta dei tecnici è stata quella di realizzare un V12 accoppiato a due turbo, per un risultato in termini di cavalli davvero importante, sono infatti ben 835 i puledri sotto al cofano per un valore di coppia pari a 1.000 NM.

Con queste cifre lo scatto da 0 a 100 viene coperto in soli 3,3 secondi e la velocità massima è di ben 345 km/h, il massimo mai ottenuto da un Aston Martin di serie.

Gli interventi al motore sono stati molteplici, cilindri e bielle rinforzate, teste ridisegnate, camme riprofilate e nuovi condotti di aspirazione e scarico. Tutto questo ha permesso all’auto di ottenere la potenza specifica di 160 Cv/Litro.

Dati che l’avvicinano davvero all’Aston da F1 con la differenza che con questa Super GT ci si può anche viaggiare nel massimo del comfort, come da un’Aston ci si aspetta.

Il cambio è un automatico ZF ad 8 rapporti con un differenziale autobloccante a controllo elettronico che può essere totalmente aperto o totalmente chiuso, questo aspetto viene gestito in appena 135 secondi, l’obiettivo è quello di garantire il massimo della trazione in ogni condizione.

LEGGI ANCHE: 5 film ambientati nelle corse automobilistiche che non bisogna perdere

Interni di raffinata eleganza

Gli interni sono stati realizzati impiegando la consueta artigianalità che contraddistingue il marchio inglese, in abbinamento all’uso della tecnologia, quest’auto quindi è dotata di un cruscotto digitale da 10,25 pollici e della console centrale dove poter gestire l’infotainment.

A proposito di infotainment, la Vanquish ha la possibilità di collegare dispositivi sia Android che Apple grazie all’integrazione con Android Auto ed Apple Car Play.