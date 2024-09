McLaren ha in cantiere per il futuro la realizzazione di un Crossover, proverà a sfidare la Ferrari Purosangue.

McLaren è una casa automobilistica che ha concentrato tutti i propri sforzi nella produzione di Supercar, normale attendersi questo da un team di F1 ma è anche giusto che le case sviluppino anche modelli diversi da quelli a cui sono sempre abituati. La sfida per il brand inglese è la produzione di un crossover nel prossimo futuro, ecco quello che sappiamo.

LEGGI ANCHE: 5 film ambientati nelle gare automobilistiche che non bisogna perdere

McLaren, menti immerse nello studio per un crossover di debutto

McLaren sta già guardando al futuro prossimo e nei propri piani vi è un crossover, naturalmente con prestazioni di altissimo livello, al pari delle supercar che già siamo abituati a vedere.

L’obiettivo del brand è di inserirsi in una cerchia ristretta di vetture, dove si trova ad esempio la Ferrari Purosangue che grazie al design si presentano come delle coupé rialzate e non dei veri e propri suv.

Dai rendering che sono circolati, non vi sono ancora foto ufficiali, l’idea di base è quella, un crossover che mantenga il look da coupé pur avendo la carrozzeria rialzata.

L’offroad non sarà la prerogativa principale ma sicuramente se incontrerà la neve non sfigurerà affatto.

LEGGI ANCHE: Ferrari, fuori dal listino tre modelli molto apprezzati

Base condivisa e lancio nel 2028

McLaren farà questo crossover sfruttando i legami con un’altra casa automobilistica, al momento non si sa ancora quale possa essere, quel che è certo è che un progetto del genere non può essere fatto in autonomia da una casa come quella inglese.

Il motivo è legato al fatto che non è stata strutturata per veicoli simili, una base da cui partire velocizza il processo produttivo.

Il debutto non è ancora stato annunciato, anche se si vocifera che l’unveil possa avvenire nel 2028. La strada da percorrere è ancora quindi molto lunga, in questo lasso di tempo si potranno verificare anche dei cambiamenti.

Non resta che tener monitorata questa notizia e sperare che McLaren comunichi ulteriori novità nei prossimi mesi, relativamente allo sviluppo di questo progetto.