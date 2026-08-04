Mercedes-Benz GLA 2026 vs Audi Q4 e-tron: caratteristiche, prestazioni e prezzi a confronto

Due giganti dell'auto elettrica si sfidano: Mercedes-Benz GLA 2026 e Audi Q4 e-tron. Scopriamo chi vince in design, tecnologia e prestazioni.

Nel panorama dei SUV elettrici premium, due modelli spiccano per innovazione e prestazioni: la Mercedes-Benz GLA 2026 e l’Audi Q4 e-tron. Entrambi i veicoli rappresentano l’eccellenza tedesca nel settore delle auto elettriche, offrendo un mix di tecnologia avanzata, design accattivante e prestazioni di alto livello.

In questo articolo, esploreremo le caratteristiche distintive di questi due modelli, confrontandoli su vari fronti: dalle dimensioni e il design agli interni e alle prestazioni, fino ai prezzi di listino. Scopriremo come Mercedes-Benz e Audi hanno interpretato il concetto di SUV elettrico, offrendo soluzioni diverse ma ugualmente affascinanti.

Design e dimensioni: due filosofie a confronto

La Mercedes-Benz GLA 2026 misura 4,57 metri di lunghezza1,85 metri di larghezza e 1,61 metri di altezza con un passo di 2,79 metri. Questi numeri la rendono un SUV compatto ma imponente, grazie anche a carreggiate più larghe e sbalzi ridotti. La Audi Q4 e-tron invece, è leggermente più lunga con 4,59 metri e offre anche una variante Sportback con un tetto più basso di circa 2 cm per migliorare l’aerodinamica.

Dal punto di vista stilistico, la GLA adotta un linguaggio più scenografico, con una calandra completamente chiusa retroilluminata composta da 608 punti luce e 158 micro-LED capace di realizzare animazioni luminose. I fari High Performance LED adottano una firma luminosa a forma di stella. L’Audi, invece, mantiene un’impostazione più sobria ed elegante, con una nuova calandra Singleframe in tinta carrozzeria e gruppi ottici con firme luminose personalizzabili.

Interni e tecnologia: comfort e innovazione

All’interno, la GLA stupisce con l’MBUX Superscreen un unico pannello in vetro che integra tre schermi: il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici il display centrale da 14 pollici e un ulteriore schermo da 14 pollici dedicato al passeggero. La console centrale sospesa integra ricarica wireless, portabicchieri e numerosi vani portaoggetti. La Q4 e-tron risponde con la nuova plancia Digital Stage che include un quadro strumenti digitale da 11,9 pollici e un display centrale da 12,8 pollici con un terzo schermo da 12 pollici dedicato al passeggero a richiesta.

Entrambi i modelli offrono interni spaziosi e tecnologicamente avanzati, con materiali di alta qualità e finiture curate. La GLA vanta un bagagliaio da 410 litri ampliabile fino a 1.400 litri abbattendo gli schienali posteriori, oltre a un frunk anteriore da 107 litri. La Q4 e-tron offre una capacità di carico superiore, con 515 litri ampliabili fino a 1.487 litri ma senza frunk.

Prestazioni e autonomia: la sfida elettrica

La GLA 2026 debutta esclusivamente con motorizzazioni elettriche basate su un’architettura a 800 Volt. La versione GLA 200 propone un motore anteriore da 224 CV alimentato da una batteria LFP da 58 kWh. La GLA 250+ utilizza una batteria NMC da 85 kWh e sviluppa 272 CV con un’autonomia massima dichiarata di 654 km nel ciclo WLTP. Al vertice della gamma, la GLA 350 4MATIC offre 354 CV trazione integrale e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi.

L’Audi Q4 e-tron continua a utilizzare la piattaforma MEB aggiornata, con motorizzazioni posteriori da 204 CV e 286 CV e una versione quattro da 340 CV. Le batterie restano da 63 kWh oppure 82 kWh con un’autonomia massima dichiarata fino a 592 km WLTP nella variante Sportback più efficiente. Per quanto riguarda la ricarica, la Q4 e-tron supporta fino a 11 kW in corrente alternata e 185 kW in corrente continua, permettendo di recuperare circa 185 km di autonomia in 10 minuti.

La Mercedes-Benz GLA, invece, rappresenta uno dei riferimenti della categoria con una ricarica fino a 22 kW in corrente alternata e 320 kW in corrente continua, sufficienti per recuperare circa 270 km di autonomia in appena 10 minuti.

Prezzi e disponibilità: investire nel futuro

La Mercedes-Benz GLA 2026 parte da un prezzo di 47.302 euro nella versione GLA 200, mentre l’Audi Q4 e-tron inizia a 43.350 euro con la variante da 204 CV. Entrambi i modelli sono disponibili per l’ordine e rappresentano un investimento significativo nel futuro dell’auto elettrica.

La scelta tra i due modelli dipenderà dalle preferenze personali in termini di design, tecnologia e prestazioni. Entrambi i veicoli rappresentano un passo avanti significativo nel settore delle auto elettriche, combinando innovazione, comfort e prestazioni di alto livello.