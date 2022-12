Mercedes CLE: prezzo e caratteristiche della coupè 2023

Quali sono le caratteristiche della Mercedes CLE 2023 coupè? Ecco tutto ciò che sappiamo in merito, dall'uscita al prezzo.

Quali sono le caratteristiche della Mercedes CLE 2023 coupè? Alla fine degli anni ’90, Mercedes-Benz introdusse la CLK Coupé. Basata sulla base della Classe C, ma con uno stile più simile alla Classe E dell’epoca, fu una ricetta di successo.

A distanza di oltre due decenni, Mercedes-Benz ripropone una formula simile con la nuova CLE, destinata a sostituire sia la Classe C Coupé sia la più lussuosa Classe E Coupé. Resta da vedere se la CLE occuperà una perfetta via di mezzo tra le due, o se preferirà la compattezza sportiva (Classe C) o il lusso (Classe E).

Ci aspettiamo una nuova generazione di motori a quattro cilindri e le più recenti tecnologie per gli interni da parte di Mercedes quando l’auto sarà completamente svelata.

In antitesi a un’orda di crossover a guida alta, la nuova Mercedes-Benz CLE Coupé dovrebbe porre ancora una volta l’accento su stile e dinamismo.

Quando uscirà la Mercedes-Benz CLE Coupé 2023?

Non è stata specificata una data di uscita della Mercedes-Benz CLE Coupé. Tuttavia, ci aspettiamo che venga svelata nell’ultimo trimestre di quest’anno. Uscirà qualche tempo dopo la Serie 4 Coupé, quindi la Mercedes dovrebbe avere il vantaggio di essere la vettura più recente.

Qual è il prezzo della CLE Coupé 2023?

Il prezzo della Mercedes-Benz CLE Coupé 2023 non è stato comunicato. Poiché sostituisce i modelli coupé della Classe C e della Classe E, sarà interessante vedere il prezzo della vettura. Con dimensioni più simili alla Classe C, ci aspettiamo che la Classe CLE parta da circa 52.503 € di listino.

Le principali rivali della CLE saranno l’Audi A5 e la BMW Serie 4 Coupé.

Come nel caso della Classe C Coupé, ci aspettiamo che la CLE mantenga un leggero sovrapprezzo rispetto alle rivali tedesche.

Esterni e colori della nuova Mercedes-Benz CLE Coupé

In base alle foto spia che abbiamo visto, il design esterno della Mercedes-Benz CLE Coupé sarà in linea con gli altri nuovi modelli del marchio. Di profilo, è una tipica coupé con il cofano lungo e la linea del tetto spiovente. I nuovi fari a LED sono simili a quelli dell’ultima Classe C, mentre la griglia sottilmente ridisegnata rimarrà familiare agli appassionati di Mercedes.

I fanali posteriori sembrano più piccoli rispetto al passato, ma fino a quando il camuffamento non sarà completamente rimosso, non sarà evidente quali cambiamenti siano stati apportati. Un dettaglio degno di nota sono i piccoli finestrini laterali posteriori che non sembrano avere la capacità della Classe E Coupé di abbassare singolarmente tutti e quattro i finestrini laterali. Si tratta di un accorgimento che abbiamo apprezzato sulla E e che ha permesso di rendere l’abitacolo più arioso nelle giornate più calde.

Se i colori della Mercedes-Benz CLE Coupé sono simili a quelli della Classe C Coupé, ci aspettiamo che facciano la loro comparsa tinte come il nero, il bianco polare, il grigio grafite e alcuni metalli speciali Manufaktur.