Mercedes eCitan: dimensioni, motori e batteria

Versione elettrica del Citan, la Mercedes eCitan sarà basata sulla stessa piattaforma del nuovo Kangoo. Il suo lancio è previsto per la seconda metà del 2022.

Dimensioni e capacità della eCitan

Come il Renault Kangoo, l’eCitan è lunga 4,50 metri, larga 1,92 metri e alta 1,86 metri.

Il suo passo è di 2,71 metri. Queste dimensioni si applicano alla versione standard, poiché saranno disponibili diverse dimensioni.

Il carico utile sarà simile a quello del Citan a combustione, cioè 782 chili. La lunghezza di carico sarà di 1,81 metri per l’eCitan standard, che può essere estesa a 3,05 metri con il sedile del passeggero ripiegato.

Motore della Mercedes eCitan

Dal punto di vista tecnico, non ci sono sorprese rispetto a quanto previsto.

La Mercedes eCitan sarà alimentata dallo stesso motore del Kangoo elettrico. Il furgone avrà quindi una potenza di 75 kW (102 CV) e una coppia massima di 245 Nm. Il motore sarà lo stesso sulle future versioni del furgone elettrico tedesco in altre dimensioni.

Batteria e ricarica del furgone elettrico

Anche in questo caso, Mercedes sfrutta la partnership con Renault e utilizza anche la batteria del Kangoo. Con una capacità di 44 kWh, permetterà 285 km tra due cariche, secondo il ciclo WLTP.

Per la ricarica, le prese si trovano sotto il grande logo anteriore nella griglia anteriore. Sarà possibile installare una spina combinata CCS per beneficiare di entrambi i tipi di ricarica.

La potenza massima consentita è di 75 kW in corrente continua (DC) su una presa combinata. In corrente alternata (AC), il caricatore di bordo eroga 11 kW, e la potenza massima è di 22 kW in trifase.

Lancio sul mercato e prezzo della Mercedes eCitan

La Mercedes-Benz eCitan sarà lanciata nella seconda metà del 2022. Come il Kangoo, sarà prodotto in Francia nello stabilimento di Maubeuge (Nord). Si aggiungerà anche alla gamma di veicoli commerciali di Mercedes, tra cui l’eSprinter e l’eVito. È ancora troppo presto per parlare di prezzi, che saranno comunicati non appena la commercializzazione si avvicinerà.

Tuttavia, sappiamo già l’identità della sua versione minivan per i clienti privati. La Mercedes EQT è la controparte elettrica della Classe T e sarà anche disponibile nel 2022.