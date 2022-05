Proprio come la nuovissima SL, che i fotografi spia hanno catturato a gennaio in questa variante, anche la prossima Mercedes-AMG GT, la cui presentazione è ormai imminente, potrà beneficiare dell’elettricità. Come lo sappiamo? È semplice, basta guardare il paraurti posteriore.

Sul lato destro del paraurti è presente un ulteriore sportello che, come si può notare, nasconde la porta di ricarica.

Mercedes-AMG GT: diverse versioni ibride plug-in?

Per il resto, tra la AMG GT termica avvistata all’inizio di quest’anno e il nuovo modello recentemente sorpreso, si tratterà di un caso piuttosto semplice. Se avrà un nuovo look, dovrà chiaramente evocare il suo antenato. Ma soprattutto, dovrebbe essere semplicemente la versione coupé della SL.

Con la stessa forma generale, la stessa griglia spalancata e la stessa grande stella al centro, gli stessi terminali di scarico e la stessa firma luminosa nella parte posteriore e, a quanto pare, anche in quella anteriore, ora è più chiaro perché le voci dicevano che la AMG GT Roadster non sarebbe stata rinnovata per una seconda generazione. Rispetto alla SL, la Mercedes-AMG GT (SL?) Coupé ha un tetto rigido in vetro.

Per quanto riguarda la meccanica, è quasi certa la presenza della demoniaca unità AMG GT 63 S E Performance da 843 CV e 1400 Nm di coppia. Questa combinazione consente alla coupé a 4 porte di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi. Con un peso che immaginiamo più misurato, anche se elevato, ci aspettiamo che la AMG GT vada altrettanto bene, se non meglio.

Si dice che sia in progetto anche una variante più ragionevole con circa 700 CV. Da un lato, ci sarebbe una AMG GT 63 S E Performance, la più potente delle due, e dall’altro una AMG GT 63 E Performance senza la “S”. Oltre al motore a benzina, il 4.0 biturbo V8 da 585 CV della SL è quasi interamente alimentato a benzina. Con il suo carattere più sportivo rispetto alla roadster, non è certo che sarà equipaggiata con il nuovo “piccolo” motore a 4 cilindri da 381 CV della variante 43 AMG. Ma c’è sempre una sorpresa in serbo…