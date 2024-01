Mercedes EQS: prezzo, interni e autonomia

La EQS è il tentativo della Mercedes-Benz di creare un equivalente elettrico della sua ammiraglia, la classe S: l’ultima limousine di lusso a zero emissioni, se volete. Abbiamo guidato il modello di lancio, la EQS 450+. Si tratta di un colosso a trazione posteriore lungo 5,2 metri. Scopriamo prezzo, interni e autonomia della Mercedes EQS.

Mercedes EQS: interni

È un’auto dall’aspetto insolito, la EQS a cinque porte. C’è qualcosa di leggermente piramidale in essa, con il suo muso tozzo e la cella passeggeri allungata nel mezzo. Tuttavia, con un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,20, Merc sostiene che sia l’auto più aerodinamica del mondo. Anche le porte sono altrettanto insolite; dimenticate le maniglie delle porte a scomparsa. Ci si avvicina e le portiere si aprono e, mentre ci si accomoda sul sedile del guidatore, si preme il freno e si richiudono. Non c’è da stupirsi che questa lussuosa autovettura abbia fino a 350 sensori che alimentano una miriade di funzioni. dall’autopilota sulle autostrade congestionate al calcolo continuo di dove fermarsi per ottenere energia.

Poi bisogna fare i conti con… Hyperscreen. Fondamentalmente, questa caratteristica opzionale da 8000 sterline è una banca di schermi congiunti larghi quasi 1,5 metri. C’è un piccolo pannello di controllo per il volume dello stereo, la modalità dinamica e l’avviso di pericolo nella console centrale.

I piani elettrici di Mercedes spiegati

Ho guidato la prima auto elettrica di nuova generazione della Mercedes, il SUV EQC, per nove mesi e la differenza è notevole. C’è ora una scelta di colonne sonore per il powertrain – noi optiamo per Silver Waves – e molte variazioni di illuminazione dalla striscia LED in cima al cruscotto. Accelera forte e le luci si illuminano di rosso, accompagnate da un rumore sintetizzato inaspettatamente basso e gorgogliante.

L’accelerazione è da Golf GTI vivace, quindi a miglia di distanza dalle Tesla più oltraggiose. L’EQS 450+ ha un solo motore sull’asse posteriore, che produce 325 CV, sufficienti per uno sprint da 0 a 62 miglia orarie in 6,2 secondi. La 450+ ha una prodigiosa potenza di aderenza, anche con i Goodyear Eagle F1 che donano una piccola armonia con la colonna sonora Silver Waves, sotto quasi 2,5 tonnellate di auto.

Dopo tanti crossover elettrici ad alto scorrimento, è bello sentire il beneficio dinamico di un centro di gravità più basso, con un rollio progressivo e ben controllato. In questo senso, è un mondo a parte rispetto alla EQC.

Guida come una vera Mercedes-Benz

La EQS è un’auto grande, ma è più agile di quanto ci si aspetti grazie allo sterzo a ruota posteriore. L’auto standard ha 4,5˚ di sterzata per aumentare la stabilità alle alte velocità o in curva a velocità più basse. Tuttavia, la nostra auto di prova aveva il perno opzionale di 10˚ (che sarà disponibile come aggiornamento over-the-air, dimostrando come la EQS possa lanciare caratteristiche opzionali).

Ad ogni modo, la sensazione dominante dell’EQS è il suo delizioso comfort ad aria compressa. Le sospensioni a corsa lunga superano senza problemi i dossi, e le buche causano a malapena un’increspatura in città. Usando la modalità Sport c’è un po’di tensione di fondo, ma fa ancora fronte alle ondulazioni ad alta frequenza. Tutto questo su ruote da 21 pollici di diametro – la stessa dimensione di quelle della mia vecchia EQC. La EQS è beatamente tranquilla alle velocità urbane, e viaggia in una bolla d’aria discreta e un basso rumore di pneumatici in autostrada.

Mercedes EQS: autonomia

L’autonomia di EQS può raggiungere i 770 km con una potenza fino a 484 kW. Mercedes dice che la EQS ha le sue batterie più dense di energia, ma il punto saliente è proprio la quantità: la capacità della pila è di ben 107.8kWh. Questo è quasi 30Kwh più grande di quello della EQC. Ciò conferisce alla EQS 450+ un’autonomia di 484 miglia nel ciclo di prova WLTP. Durante il nostro breve test drive (in condizioni estive certamente favorevoli), il computer di bordo ha registrato un consumo di 21,9 kWh per 100 km, non lontano dalla cifra ufficiale di scarico. Nel nostro percorso di guida misto, con molte accelerazioni vivaci, questo significa circa 3 miglia per kWh – un po’ meglio di quanto la EQC sia riuscita a fare nei percorsi di hypermiling.

Il caricabatterie AC standard della EQS può gestire una wallbox da 22kW (che richiede una fornitura elettrica trifase). Ci vorranno l’equivalente di due notti di sonno per ricaricare con un caricabatterie da 7,4kW. In giro, l’EQS raggiunge il massimo con un caricatore DC da 200kW: aspettatevi che ci vogliano 30 minuti per passare dal 10 per cento di carica della batteria al pieno.

Mercedes EQS: altre caratteristiche

Ci sono molte caratteristiche nuove, abbastanza per un libro piuttosto che per una rapida recensione. Lo sportello dietro la ruota anteriore dà accesso al rabbocco dei liquidi; il cofano non si apre. Come con la classe S, l’ultimo head-up display di Mercedes proietta frecce di navigazione animate sulla strada davanti a sé, che danzano lungo l’incrocio per mostrare dove girare. Inoltre ci sono gli stati d’animo di Energizing Comfort: optate per Sea Breeze per ascoltare la musica delle balene e guardare le onde che si infrangono sull’iperschermo, mentre il sedile massaggia il sedere e le bocchette d’aria soffiano aria fredda.

Il funzionamento dell’auto si avvia con un codice pin, ed è collegato all’app Mercedes Me sul tuo smartphone. Memorizzate le vostre preferenze in un profilo fino alla vostra altezza, così da impostare la vostra posizione di seduta. Inoltre, non c’è bisogno di armeggiare con interruttori nascosti per il supporto lombare: tracciate una linea su una rappresentazione grafica del sedile per selezionare la quantità di rinforzo di cui avete bisogno.

Infine, il bagagliaio in stile Porsche Panamera inghiotte 610 litri di carico, o 1770 con i sedili posteriori piegati.

Mercedes EQS: prezzo

Dopo aver scoperto interni e autonomia, è giunta l’ora di sapere il prezzo della Mercedes EQS. Essa è disponibile in 5 diverse motorizzazioni: EQS 450+, EQS 450 4MATIC, EQS 500 4MATIC, EQS 580 4MATIC e EQS 53 AMG. I prezzi di Mercedes EQS partono da un listino poco superiore ai 118 mila euro, a salire per le diverse versioni e dotazioni optional.